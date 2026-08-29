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UP T-20 League: वर्षा के कारण रद मुकाबले में मेरठ और लखनऊ को एक-एक अंक, अभिषेक पर प्रतिबंध, रिषभ व कुणाल पर जुर्माना

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:54 PM (IST)

यूपी टी-20 लीग में मेरठ मैवेरिक्स और लखनऊ फाल्कंस का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों ...और पढ़ें

वर्षा के दौरान कवर किया गया ग्रीन पार्क स्टेडियम। जागरण

वर्षा के दौरान कवर किया गया ग्रीन पार्क स्टेडियम। जागरण

HighLights

  1. मेरठ मैवेरिक्स-लखनऊ फाल्कंस का मुकाबला बारिश से रद्द।

  2. बारिश के कारण दोनों टीमों को मिला एक-एक अंक।

  3. अभिषेक गोस्वामी पर प्रतिबंध, रिषभ-कुणाल पर जुर्माना।

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग में मेरठ मैवेरिक्स व लखनऊ फाल्कंस के बीच शनिवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया मुकाबला वर्षा की भेंट चढ़ गया। चौथे सीजन में यह पहला मुकाबला है, जो वर्षा के कारण नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। ऐसे में पहले से ही प्ले आफ में जगह पक्की कर चुकी मेरठ अब आठ मैचों में 15 तथा लखनऊ आठ मैचों में नौ अंक के साथ पहले व दूसरे स्थान पर काबिज है।

शनिवार दोपहर तीन बजे शुरू हुए मुकाबले में लखनऊ फाल्कंस ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वर्षा के बाधित मुकाबले में मेरठ ने 8.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान 67 रन बना लिए थे, लेकिन झमाझम वर्षा के कारण मुकाबला रद करना पड़ा।

अभिषेक पर प्रतिबंध, रिषभ व कुणाल पर जुर्माना


शुक्रवार को काशी रुद्रास व नोएडा किंग्स के बीच हुए मुकाबले में लीग की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तीन खिलाड़ियों पर कार्रवाई की है। काशी के अभिषेक गोस्वामी पर एक मैच का प्रतिबंध व 40 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। अभिषेक पर लेवल-थ्री के तहत क्लाज 2.17 व 2.3 के उल्लंघन करने का आरोप है। वहीं, रिषभ राजपूत और नोएडा किंग्स के कुणाल त्यागी पर मैच फीस का 10-10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। रिषभ पर आउट होने वाले बल्लेबाज के प्रति उकसाने वाली भाषा, कार्रवाई या इशारे का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, नोएडा किंग्स के कुणाल त्यागी पर अंपायर के निर्देश की अवहेलना करने के लिए 10 प्रतिशत मैच फीस काटी गई। क्लाज 2.17 यानी मैच के दौरान दूसरे खिलाड़ी, टीम अधिकारी, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ धमकी या हमले के प्रयास करना है। लेवल-वन के क्लाज 2.3 के तहत मैदान पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का भी दोषी पाए जाने पर 40 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगता है।