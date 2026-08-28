UP T20 League: काशी-नोएडा मैच पर वर्षा का साया, नॉकआउट की राह हो सकती है मुश्किल

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपी टी-20 लीग के दूसरे चरण का पहला मुकाबला शुक्रवार को शाम साढ़े सात बजे से काशी रुद्रास बनाम नोएडा सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अंकों के आधार पर काशी और नोएडा के लिए यह मुकाबला अहम होगा। जिसके आधार पर टीमों के लिए नाकआउट की राह खुल सकती हैं।

लेकिन अगर वर्षा के कारण मैच धुला गया तो नाकआउट में पहुंचने का टीमों का गणित बिगड़ सकता है। मौसम वैज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय के मुताबिक, शाम चार बजे के बाद पांच से छह मिलीमीटर वर्षा की संभावना है। जो देर रात तक हो सकती है।