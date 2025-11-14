UP Panchayat Elections: 53 लाख मतपत्र दिल्ली में हुए तैयार, पालीटेक्निक में बना स्ट्रांग रूम

जागरण संवाददाता, कानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी होने लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 53 लाख मतपत्र दिल्ली से भेजे जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन मतपत्रों की आपूर्ति 25 नवंबर तक होगी। शुक्रवार को एडीएम सिटी डा.राजेश कुमार की मौजूदगी में मतपत्रों को रखने के लिए पालीटेक्निक के हाल का अधिग्रहण करने की कार्रवाई पूरी की गई।

गुरूदेव चौराहा के पास स्थित पालिटेक्निक संस्थान के एक बड़े हाल का अधिग्रहण करने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। यहां पर मतपत्रों के सुरक्षित भंडारण के लिए सुरक्षा बिंदुओं की जांच करने के बाद फाइनल किया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा उपकरण और प्रवेश-निकास के बिंदुओं की बारीकी से जांच की गई। टीम ने सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए जाने पर मतपत्र रखने की अनुमति प्रदान कर दी।





मतपत्रों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय द्विवेदी को सौंपी गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली से मतपत्रों की खेप चरणबद्ध तरीके से भेजी जाएगी। यह भी बताया कि मतपत्रों के आगमन से लेकर उनके सुरक्षित भंडारण, सीलिंग और वितरण तक की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में होगी।

मतपत्रों को रखने के लिए बनाए गए स्टोरेज हाल में 24 घंटे पुलिसबल की तैनाती रहेगी। सुरक्षा मानकों के अनुरूप अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा, रिकार्ड रूम के बाहर प्रवेश नियंत्रण प्रणाली भी लागू की जाएगी, ताकि केवल अधिकृत अधिकारी ही अंदर प्रवेश कर सकें।