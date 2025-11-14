Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Panchayat Elections: 53 लाख मतपत्र दिल्ली में हुए तैयार, पालीटेक्निक में बना स्ट्रांग रूम

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए दिल्ली में 53 लाख मतपत्र तैयार किए गए हैं। इन मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए एक पॉलिटेक्निक संस्थान में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। प्रशासन चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी होने लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 53 लाख मतपत्र दिल्ली से भेजे जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन मतपत्रों की आपूर्ति 25 नवंबर तक होगी। शुक्रवार को एडीएम सिटी डा.राजेश कुमार की मौजूदगी में मतपत्रों को रखने के लिए पालीटेक्निक के हाल का अधिग्रहण करने की कार्रवाई पूरी की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    गुरूदेव चौराहा के पास स्थित पालिटेक्निक संस्थान के एक बड़े हाल का अधिग्रहण करने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। यहां पर मतपत्रों के सुरक्षित भंडारण के लिए सुरक्षा बिंदुओं की जांच करने के बाद फाइनल किया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा उपकरण और प्रवेश-निकास के बिंदुओं की बारीकी से जांच की गई। टीम ने सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए जाने पर मतपत्र रखने की अनुमति प्रदान कर दी।



    मतपत्रों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय द्विवेदी को सौंपी गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली से मतपत्रों की खेप चरणबद्ध तरीके से भेजी जाएगी। यह भी बताया कि मतपत्रों के आगमन से लेकर उनके सुरक्षित भंडारण, सीलिंग और वितरण तक की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में होगी।

     

     

    मतपत्रों को रखने के लिए बनाए गए स्टोरेज हाल में 24 घंटे पुलिसबल की तैनाती रहेगी। सुरक्षा मानकों के अनुरूप अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा, रिकार्ड रूम के बाहर प्रवेश नियंत्रण प्रणाली भी लागू की जाएगी, ताकि केवल अधिकृत अधिकारी ही अंदर प्रवेश कर सकें।

     

     

    पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही जिले में प्रशिक्षण, सामग्री वितरण और बूथवार तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। मतपत्रों की सुरक्षित उपलब्धता से चुनावी प्रक्रिया को गति मिलेगी और आयोग के निर्देशानुसार सभी चरणों में पारदर्शिता मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य भी हो चुका है। इस दौरान ट्रेजरी अफसर प्रांजल नगाइच, एफएसओ, एडीसीपी सेंट्रल मौजूद रहे।