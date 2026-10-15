कानपुर, उन्नाव और इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 16 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।
कानपुर की ओपीडी
समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग विभाग
|डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. शिशिर धर
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
जीएसवीएसएस पीजीआई
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. विनय कुमार
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. अनिल वैद
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. नेहा कुमार
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
|सर्जन
|डॉ. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरए मिर्जा
|आर्थोपेडिक
|डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
|बाल रोग
|डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
|त्वचा रोग
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डॉ. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|समय / विवरण
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
|-
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज त्रिपाठी
|सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. अनिल कुमार
|दोपहर 02:00 से शाम 06:00 बजे तक
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संजय वर्मा
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जरी
|डॉ. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डॉ. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डॉ. सतीश कुमार
उन्नाव की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला रोग
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डॉ. बृज कुमार, डॉ. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डॉ. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डॉ. संजय वर्मा, डॉ. वीसी पांडेय
|पेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनीष चोरसिया, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. विकास सचान
|त्वचारोग विभाग
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डॉ. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डॉ. सत्येंद्र
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. विकास दीक्षित
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डॉ. सुनीता
उन्नाव हेल्पलाइन नंबर
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|सीएमओ उन्नाव
|8005192700
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|8318233993
|जिलाधिकारी
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक
|9454400312
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465441
औरैया की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला संयुक्त चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम / स्थिति
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. विनोद कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
|चेस्ट फिजिशियन
|उपलब्ध नहीं
कानपुर देहात की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
कानपुर देहात संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी / केंद्र
|संपर्क नंबर
|मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर
|9506502480
|जिलाधिकारी
|9454417553
|पुलिस अधीक्षक
|9454400286
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465006
|जिला विकास अधिकारी
|9454465008
|जिला कृषि अधिकारी
|7839882512
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|8005441043
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|8005441042
|मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)
|9454455311
|मेडिकल कॉलेज
|7905782814
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401079
|सीओ अकबरपुर
|9454401470
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
महोबा की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों / काउंसलर के नाम
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता (मनोचिकित्सक)
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज, डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
महत्वपूर्ण संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|सीएमएस (जिला अस्पताल महोबा)
|9648537714
हमीरपुर की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला अस्पताल
|कमरा नंबर
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा नंबर 07
|त्वचा रोग
|डॉ. अतुल वर्मा
|कमरा नंबर 08
|हड्डी रोग
|डॉ. विपिन राजपूत
|कमरा नंबर 101
|जनरल सर्जरी
|डॉ. महेंद्र सिंह
|कमरा नंबर 102
|फिजीशियन
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नंबर 114
|जनरल ओपीडी
|डॉ. मोहित
|कमरा नंबर 115
|नाक, कान व गला
|डॉ. विकास यादव
|कमरा नंबर 116
|दंत रोग
|डॉ. जीतेंद्र सचान, डॉ. सुनीता
|कमरा नंबर 120
|नेत्र रोग
|डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. एके सिंह
|कमरा नंबर 122
|मनोरोग
|डॉ. नीता वर्मा
|कमरा नंबर 126
|बाल रोग
|डॉ. आशुतोष निरंजन
उरई की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेत्र विभाग
|डॉ. एके पांडेय
राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जीतम सिंह
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज सिंह राजपूत
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. शिल्पा यादव
|बाल रोग विभाग
|डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डॉ. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. मोहन मातरिया
उरई संपर्क नंबर
|पद / चिकित्सालय
|संपर्क नंबर
|सीएमएस (जिला अस्पताल उरई)
|9415532973
|सीएमएस (राजकीय मेडिकल कॉलेज)
|9454369390
फर्रूखाबाद की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डॉ. अवनीश अग्निहोत्री
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अनूप दीक्षित
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मेघा सक्सेना
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. श्रेय खंडूजा, डॉ. मोनिका कटियार
फर्रूखाबाद हेल्पलाइन व प्रशासनिक संपर्क नंबर
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417552
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|7055153747
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|9412406218
|अधीक्षण अभियंता (विद्युत)
|9415334176
|मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)
|9454455304
|सीएमएस (लोहिया अस्पताल - पुरुष अनुभाग)
|8005192779
|सीएमएस (लोहिया अस्पताल - महिला अनुभाग)
|8005192778
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|सीओ सिटी
|9454401449
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
इटावा की ओपीडी
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
समय: प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जितेंद्र चौधरी (एम डी फिजिशियन), डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|डॉ. विकास राजपूत (चेस्ट फिजिशियन)
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. राहुल आनंद (सर्जन), डॉ. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (अस्पताल)
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
|जनरल सर्जरी
|डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
|न्यूरोलाजी
|डॉ. अनीता
|स्त्री रोग
|डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
|नेत्र रोग
|डॉ. अहमद हुसैन
|हड्डी रोग
|डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. रमेश चंद्र
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. प्रभा वर्मा
इटावा महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417551
|मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)
|8005192651
|सीएमएस (पुरुष जिला अस्पताल)
|9412709676
|सीएमएस (महिला जिला अस्पताल)
|9412157128
|एसडीएम सदर
|9454416439
|सिटी मजिस्ट्रेट
|9454416438
बांदा की ओपीडी
जिला अस्पताल
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन / जनरल सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार, डॉ. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, डॉ. सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
बांदा महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417531
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)
|8005192640
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|सीओ सिटी
|9454401351
चित्रकूट की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार, डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
चित्रकूट संपर्क व प्रशासनिक नंबर
|पद / अधिकारी
|नाम
|संपर्क नंबर
|सीएमएस (जिला अस्पताल)
|डॉ. शैलेंद्र कुमार
|8005192745
|जिलाधिकारी
|पुलकित गर्ग
|9454417532
|अपर जिलाधिकारी
|चंद्रशेखर
|9454417603
|उपजिलाधिकारी (कर्वी)
|-
|9454415959
|उपजिलाधिकारी (मऊ)
|-
|9454415960
|उपजिलाधिकारी (मानिकपुर)
|-
|9454415961
|उपजिलाधिकारी (राजापुर)
|-
|9454415962
कन्नौज की ओपीडी
राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी, डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला, डॉ. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक-कान-गला
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर, डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|कक्ष संख्या
|विभाग
|चिकित्सकों के नाम
|कक्ष सं. 2
|हड्डी रोग
|डॉ. सूरज कुमार
|कक्ष सं. 3
|फिजीशियन
|डॉ. चितरंजन
|कक्ष सं. 4
|सामान्य ओपीडी / परामर्श
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|कक्ष सं. 12
|ईएनटी (नाक, कान, गला)
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष सं. 13
|बाल रोग
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|कक्ष सं. 19
|दंत रोग
|डॉ. अरविंद
|कक्ष सं. 20
|नेत्र रोग
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|कक्ष सं. 26
|सर्जन
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|कक्ष सं. 27
|मनोरोग विभाग
|डॉ. स्वाति कटियार
|कक्ष सं. 28
|फिजीशियन
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग (जिला अस्पताल, जसौली)
|कक्ष संख्या
|विभाग
|चिकित्सकों के नाम
|कक्ष सं. 2
|फिजीशियन
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
|कक्ष सं. 3
|महिला रोग / परामर्श
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
कन्नौज संपर्क नंबर
|पद / चिकित्सालय
|नाम
|संपर्क नंबर
|सीएमएस (राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा)
|डॉ. दिलीप सिंह
|9415487268
|सीएमएस (जिला अस्पताल, जसौली)
|डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी
|9454455303
फतेहपुर की ओपीडी
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, डॉ. शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा (पल्मोनोलॉजी)
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डॉ. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल