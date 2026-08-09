UP Flood Alert: फर्रुखाबाद में गंगा में कटान से 8 मकान गिरे, 3 पर खतरा, फतेहपुर में रपटा बहा

जागरण टीम, कानपुर। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 25 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचने से कटान तेज हो गया है। दिलीप की मड़ैया में कटान की जद में आने से 8 मकान गिर गए, जबकि 3 गिरने के कगार पर हैं। ग्रामीण खुद मकान तोड़कर मलबा सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। 36 गांव बाढ़ से प्रभावित है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर दो सेंटीमीटर घटकर 111.930 मीटर पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु से सात सेंटीमीटर नीचे है। औरैया में पांडु नदी में पानी बढ़ने से बेला क्षेत्र के गांवों व खेतों में पानी पहुंच गया। चित्रकूट में मंदाकिनी और बरदहा नदी का जलस्तर स्थिर है। वहीं फतेहपुर में रपटा बह गया है।

दिलीप की मड़ैया में गंगा के बढ़े जलस्तर से तोड़ रहे मकान फर्रुखाबाद की सदर तहसील क्षेत्र के गांव दिलीप की मढ़ैया में गंगा के बढ़े जलस्तर से कटाने तेजी से हो रहा है। रविवार सुबह बाढ़ में आठ ग्रामीणों के मकान गिर गए और तीन ग्रामीणों के मकान गिरने की कगार पर हैं। तेजी से होते कटान को देख ग्रामीण खुद ही मकान तोड़ने में लगे हैं। जिन ग्रामीणों ने मकान तोड़ लिया है वह नाव से ईंटें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते नजर आए। एसडीएम सदर ने दिलीप की मड़ैया पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द जाना। गांव में तीन नाव और लगाई गई हैं, जिससे ग्रामीण अपना घरेलू सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं।

गांव चित्रकूट शरणालय से लंच पैकेट लेकर बाढ़ के पानी में निकलकर घर जाते बच्चे। जागरण चार से पांच दिन में 17 मकान बाढ़ से गिरे पिछले करीब चार-पांच दिन से गांव दिलीप की मड़ैया में 17 मकान बाढ़ की चपेट में आने से गिर चुके हैं। रविवार को गांव दिलीप की मड़ैया में प्रेमचंद्र, श्यामानंद, रंजेश कुमार, आशाराम, उर्मिला देवी पत्नी अंगनेलाल, पूरनलाल, राजू व रजनेश के मकान बाढ़ में कट गए। गांव के ही अमर सिंह, बेलवती व सत्यवीर के मकान के पास कटान तेजी से हो रहा था। इन ग्रामीणों ने बताया कि कटान तेजी से हो रहा है। इससे उनके मकान भी गिर जाएंगे। कटान तेज होने से पूरनलाल व रामू हथौड़े से मकान तोड़ने में लगे थे। बाढ़ के पानी में जानवर बंधे थे।

राशन किट भी खत्म ग्रामीणों का कहना था कि भूसा आदि भीग गया है। जो कुछ बचा है, वह ही जानवरों को खिला रहे हैं। चार दिन पहले राशन किट बंटी थी, जो खत्म होने को है। दिलीप की मड़ैया से नाव से ईंटें ढोकर ग्रामीण प्रहलाद की मड़ैया सड़क किनारे पहुंचा रहे थे। नाव से ईंटें लेकर आए धनीराम बोले कि जैसे-तैसे मकान तोड़कर ईंटें बचा सके।

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नाव से सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा बाढ़ पीड़ितों को एसडीएम सदर संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए चार नाव और लगाई हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। राशन किट वितरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिलीप की मड़ैया में अब तक 25 मकान कट चुके हैं।



पांच सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर गंगा का जलस्तर रविवार को पांच सेंटीमीटर बढ़कर समुद्र तल से 136.85 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है। गंगा का चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर पर दर्ज है। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नरौरा बांध से गंगा में 1,82,978 क्यूसेक, बिजनौर बैराज से 1,17,686 क्यूसेक व हरिद्वार बैराज से 87,421 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिससे गंगा के जलस्तर में और वृद्धि होगी। रामगंगा का जलस्तर घटकर गेज के नीचे पहुंच गया है। खोह, हरेली व रामनगर से रामगंगा में 4925 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।