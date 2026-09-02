Defence Corridor Kanpur: रक्षा उत्पादन, तकनीक और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा कानपुर, निवेश से रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर (यूपीडीआइसी) में कानपुर की भूमिका और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण मंथन हुआ। बिठूर के होटल इंटर्ननिटी में आयोजित आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की ओर से ‘स्ट्रैटेजिक उत्तर प्रदेश’ क्षेत्रीय रक्षा कार्यशाला में कानपुर को रक्षा उत्पादन, तकनीक और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सांसद रमेश अवस्थी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया।

कार्यशाला में स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, शोध एवं विकास संस्थानों, उद्योग संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि डिफेंस कारिडोर केवल बड़े निवेश तक सीमित न रहे, बल्कि कानपुर के स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई को भी इसकी आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना जरूरी है।

कानपुर की औद्योगिक क्षमता को मिलेगा नया आयाम कार्यशाला में कानपुर की मौजूदा औद्योगिक क्षमता को रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया गया। खासतौर पर इंजीनियरिंग, मशीनरी और तकनीकी उत्पादों से जुड़े स्थानीय उद्योगों को रक्षा उत्पादन से जोड़ने के अवसरों पर विचार हुआ। विशेषज्ञों ने शोध संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने को भी जरूरी बताया।



यूपीडीआइसी के छह रणनीतिक नोड में कानपुर प्रमुख केंद्र है। कार्यशाला का उद्देश्य कानपुर की औद्योगिक क्षमता, निवेश की संभावनाओं और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए ठोस सुझाव जुटाना रहा। स्थानीय उद्यमियों ने उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों और रक्षा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक सुविधाओं व नीतिगत सहयोग के मुद्दे भी उठाए।

सरकार-उद्योग के बीच संवाद जरूरी कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार, उद्योग, शोध संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के बीच निरंतर संवाद जरूरी है। कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में उपलब्ध तकनीकी दक्षता और कुशल मानव संसाधन को रक्षा उत्पादन से जोड़कर रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।