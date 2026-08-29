Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

UP विधानसभा चुनाव 2027 की BJP ने शुरू की तैयारी, क्षेत्रीय टीम में होगा बदलाव, 40 प्रतिशत चेहरे बदलने की संभावना

By Ritesh Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:08 PM (IST)

भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपनी क्षेत्रीय कमेटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है, ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय कमेटी में बड़ा बदलाव जल्द

  2. 31 की जगह 45 पदाधिकारी, 40% नए चेहरे होंगे शामिल

  3. 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना लक्ष्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी में भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की कमान नए हाथों में सौंप दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले, राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और चुनावी समीकरण भी बदले, मगर क्षेत्रीय कमेटी करीब सात साल से पुराने ढांचे पर ही चल रही है।

अब नए क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू के सामने अपनी टीम तैयार करने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की चुनौती है। नई कमेटी गठन के लिए 12 जिलों से पांच सौ नामों की सूची प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है, जल्द ही नई कमेटी घोषणा हो सकती है। सात साल बाद संगठन में 40 प्रतिशत चेहरे बदलने की संभावना हैं।

रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से क्षेत्रीय कमेटी के गठन को लेकर चर्चा की है। इस बार 31 सदस्यीय कमेटी की जगह करीब 45 पदाधिकारियों की टीम घोषित किए जाने की संभावना है। इसमें आठ उपाध्यक्ष, आठ मंत्री, तीन महामंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ ही कार्यसमिति के पदाधिकारियों के नाम होंगे।

प्रत्येक पद के लिए पांच-पांच वैकल्पिक नाम भेजे गए हैं। इनमें वर्तमान पदाधिकारियों के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे नेताओं के नाम शामिल हैं। कमेटी में एक महिला नेत्री को महामंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र कन्नौज से संगठन में सक्रिय नेता को पदोन्नति करते हुए महामंत्री बनाया जा सकता है।

कानपुर जिले से पूर्व सांसद के रिश्तेदार को कमेटी में मंत्री पद और कुछ पुराने पदाधिकारियों की पदोन्नति कर उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का कहना है कि जल्द ही कमेटी की घोषणा होगी।

52 सीटों पर संगठन की परीक्षा

कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में 52 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने इनमें 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा घटकर 40 रह गया। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को झटका लगा। 2019 में क्षेत्र की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा 2024 में केवल चार सीटों में ही सिमट गई। ऐसे में नई क्षेत्रीय कमेटी के सामने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की परीक्षा और जिम्मेदारी होगी। 14 प्रशासनिक जिलों और 17 संगठनात्मक इकाइयों में बेहतर समन्वय, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान, विधायकों के प्रति स्थानीय नाराजगी, कमजोर बूथ और विपक्ष के प्रभाव वाले क्षेत्रों की अलग-अलग रणनीति बनानी होगी।