UP विधानसभा चुनाव 2027 की BJP ने शुरू की तैयारी, क्षेत्रीय टीम में होगा बदलाव, 40 प्रतिशत चेहरे बदलने की संभावना

जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी में भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की कमान नए हाथों में सौंप दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले, राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और चुनावी समीकरण भी बदले, मगर क्षेत्रीय कमेटी करीब सात साल से पुराने ढांचे पर ही चल रही है।

अब नए क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू के सामने अपनी टीम तैयार करने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की चुनौती है। नई कमेटी गठन के लिए 12 जिलों से पांच सौ नामों की सूची प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है, जल्द ही नई कमेटी घोषणा हो सकती है। सात साल बाद संगठन में 40 प्रतिशत चेहरे बदलने की संभावना हैं।

रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू और क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से क्षेत्रीय कमेटी के गठन को लेकर चर्चा की है। इस बार 31 सदस्यीय कमेटी की जगह करीब 45 पदाधिकारियों की टीम घोषित किए जाने की संभावना है। इसमें आठ उपाध्यक्ष, आठ मंत्री, तीन महामंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ ही कार्यसमिति के पदाधिकारियों के नाम होंगे।

प्रत्येक पद के लिए पांच-पांच वैकल्पिक नाम भेजे गए हैं। इनमें वर्तमान पदाधिकारियों के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे नेताओं के नाम शामिल हैं। कमेटी में एक महिला नेत्री को महामंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र कन्नौज से संगठन में सक्रिय नेता को पदोन्नति करते हुए महामंत्री बनाया जा सकता है।

कानपुर जिले से पूर्व सांसद के रिश्तेदार को कमेटी में मंत्री पद और कुछ पुराने पदाधिकारियों की पदोन्नति कर उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू का कहना है कि जल्द ही कमेटी की घोषणा होगी।