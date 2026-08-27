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UP Flood Alert: कानपुर, फर्रुखाबाद सहित 9 जिलों में उफान पर नदियां, मकान गंगा में समाए, बारिश में ढहने से दबकर 7 की मौत

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:00 AM (IST)

नेपाल में जलप्रलय के बाद यूपी के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे कानपुर, फर्रुखाबाद सहित कई क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं और करीब एक लाख ...और पढ़ें

गांव विलावलपुर में मुख्य मार्ग पर चल रही नाव। जागरण

गांव विलावलपुर में मुख्य मार्ग पर चल रही नाव। जागरण

HighLights

  1. नेपाल में जलप्रलय के बाद यूपी में बाढ़ का खतरा

  2. कानपुर सहित 9 जिलों में नदियां उफान पर, 7 मौतें

  3. एक लाख लोग प्रभावित, कई गांवों में बिजली गुल

जागरण टीम, कानपुर। Floods Alert: नेपाल (Nepal) में जलप्रलय के बाद यूपी (UP) में हड़कंप मच गया है। अब यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं, पहले से ही कई नदियां उफान पर हैं। इनसे कानपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव सहित नौ जिलों में बाढ़ से करीब एक लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। बुधवार को बाढ़, बारिश और मकान ढहने से सात लोगों की मौत हो गई।

बुंदेलखंड के साथ ही कानपुर के आसपास जिलों में मंगलवार शाम से शुरू बारिश बुधवार को रुक-रुककर होती रही। सुबह बारिश के दौरान महोबा में घर गिरने से दंपती की मौत हो गई है। उन्नाव में कच्ची दीवार ढहने से बाबा व पौत्र की मौत हो गई है। बांदा में कच्ची दीवार गिरने से पिता-पुत्री की मौत हो गई, जबकि मां-बेटी की हालत गंभीर है। हमीरपुर में मकान की छत टपकने पर तिरपाल डालने के दौरान गिरने से मकान मालिक की मौत हो गई।

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इन जिलों में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर व उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में पांच सेमी जलस्तर घटकर खतरे के निशान 137.10 मीटर पर थम गया है। रामगंगा भी चेतावनी बिंदु के करीब है। बाढ़ के पानी में संपर्क मार्ग डूब गए हैं, जबकि तटवर्ती गांव टापू बन चुके हैं।

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100 गांवों के 90 हजार लोग बाढ़ की चपेट में

100 गांवों के 90 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गांवों में बिजली आपूर्ति बंद होने से ग्रामीण बेहाल हैं। कानपुर में भी चेतावनी बिंदु 113 मीटर के पास गंगा पहुंचने वाली हैं। बांदा-चित्रकूट, हमीरपुर में भी नदियां उफान पर हैं। फतेहपुर में तटवर्ती गांवों तक गंगा का पानी पहुंच गया है।

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जालौन में बारिश के कारण गिरा घर। जागरण 

जालौन में 50 घर गिरे

इटावा में बारिश और नहर के पानी से एक हजार बीघा फसल जलमग्न हो गई। हमीरपुर में कई स्थानों पर कच्चे घर गिर गए। औरैया के अजीतमल में भी तीन घर गिर गए। अकेले जालौन जिले में करीब 50 घर गिरे हैं। बारिश धान की फसल के लिए तो लाभदायक रही, लेकिन तिल की फसल को नुकसान हुआ है।

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जाजमऊ पुराने पुल के पास गंगा नदी के पास बसी बस्ती। जागरण

चेतावनी बिंदु पार, कानपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश और हरिद्वार व नरौरा से पानी छोड़े जाने के चलते गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। बुधवार को जलस्तर चेतावनी बिंदु 114.28 को पार करके खतरे के बिंदु 115 के करीब पहुंच गया। बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट, लक्ष्मण घाट, पत्थर घाट और सीता घाट की अधिकांश सीढ़ियां पानी में डूब गईं। हादसों की आशंका को देखते हुए नाविकों को रोक दिया गया है। वहीं पुलिस ने कानपुर नगर के सभी घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है।

कटरी क्षेत्र में पहुंच गया पानी

गंगा का पानी कटरी क्षेत्र में भी पहुंच गया है। बनियापुरवा से भगवानदीन पुरवा जाने वाले रास्ते पर दो फीट से अधिक पानी भर गया है। बुधवार दोपहर एसडीएम अनुभव सिंह, तहसीलदार विनय द्विवेदी और लेखपाल प्रतीक शुक्ला ने बनियापुरवा, दुर्गापुरवा, मक्कापुरवा, चैनपुरवा और भगवानदीन पुरवा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गंगा के जलस्तर की निगरानी के लिए 35 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।

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सफीपुर क्षेत्र में कल्याणी नदी के पुल के ऊपर से निकलता बाढ़ का पानी व आवागमन करते लोग। जागरण

शुक्लागंज में गंगा चेतावनी बिंदु से सिर्फ 22 सेंटीमीटर दूर

शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु 113 मीटर से बुधवार को सुबह 22 सेंटीमीटर दूर है। माना जा रहा है कि 29 अगस्त तक शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु 113 पार कर जाएगा। गंगा का जलस्तर मंगलवार को 112.67 थी जो बुधवार को शाम को 112.78 मीटर पहुंच गया है। नरौरा बांध से 1,16,512 क्यूसेक और गंगा बैराज से शुक्लागंज की तरफ 3, 67,035 क्यूसेक गंगा जल छोड़ा गया। अफसर लगातार ग्रामीणों से मोबाइल पर संपर्क बनाए हुए है ताकि जलभराव होने से पहले निकाला जा सके।