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उन्नाव में तेज रफ्तार निजी बस पलटी, एक महिला यात्री की मौत, 20 से अधिक घायल

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:07 PM (IST)

उन्नाव के दोस्तीनगर में शुक्रवार दोपहर एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दो यात्रियों की मौके पर मौत ...और पढ़ें

बस को क्रेन से उठाते पुलिसकर्मी। जागरण

बस को क्रेन से उठाते पुलिसकर्मी। जागरण

HighLights

  1. उन्नाव में निजी बस पलटी, दो यात्रियों की मौत।

  2. हादसे में 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल।

  3. तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बनी दुर्घटना का कारण।

जागरण संवाददाता, उन्नाव। संडीला से उन्नाव आ रही एक निजी बस शुक्रवार दोपहर तीन बजे दोस्तीनगर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस सवार 45 वर्षीय सबा निवासी कासिमनगर की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रतिघंटा थी। वहीं बस 20 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली थी, लेकिन उसमें क्षमता से करीब दोगुनी सवारियां बैठी थीं। अधिक सवारियों और तेज रफ्तार के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद बस चालक और सह चालक फरार हो गए।