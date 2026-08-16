अनोखी कांवड़ यात्रा...IIT Kanpur में प्रोफेसर से लेकर छात्रों के कंधे पर कांवड़, हाथों में पताका

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कानपुर आईआईटी में प्रोफेसर से लेकर छात्रों ने कांवड़ यात्रा निकाली। हर किसी के कंधों में कांवड़ थी तो हाथों में सनातनी पताका।

आईआईटी कानपुर के छात्रों ने रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली। सरसैया घाट से गंगा जल लेकर परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। गले में पटका पहने आईआईटी छात्र कंधे पर कांवड़ और हाथों में पताका लेकर चल रहे थे। शिव भक्ति में लीन छात्र बोल बम के जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बढ़ते जा रहे थे। कांवड लेकर चल रहे इन छात्रों को जो भी राहगीर देखता उनके साथ बम बोल का जयकारा लगाने लगता था।

कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रो. नचिकेता तिवारी ने छात्रों को कांवड यात्रा को निरंतर बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस पहल को केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित न रखते हुए जल संरक्षण और जल जागरुकता से जुड़े एक व्यापक जल अभियान के रूप में विकसित किया जा सकता है।

अवध बिहारी मिश्र ने गंगा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व से जुड़े कई तथ्य छात्रों के साथ साझा किए। शिवम त्रिवेदी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन, सेवा भाव, जल-संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक चेतना की यात्रा है, जो समाज को जोड़ने और सकारात्मक युवा ऊर्जा को पहचानने का संदेश देती है।