अनोखी कांवड़ यात्रा...IIT Kanpur में प्रोफेसर से लेकर छात्रों के कंधे पर कांवड़, हाथों में पताका
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और छात्रों ने सरसैया घाट से गंगाजल लेकर परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर तक अनोखी कांवड़ यात्रा निकाली। इस पहल को भविष्य में जल संरक्षण और जल जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया।
HighLights
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा।
सरसैया घाट से गंगाजल लेकर आनंदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया।
भविष्य में इसे जल संरक्षण अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कानपुर आईआईटी में प्रोफेसर से लेकर छात्रों ने कांवड़ यात्रा निकाली। हर किसी के कंधों में कांवड़ थी तो हाथों में सनातनी पताका।
आईआईटी कानपुर के छात्रों ने रविवार को कांवड़ यात्रा निकाली। सरसैया घाट से गंगा जल लेकर परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। गले में पटका पहने आईआईटी छात्र कंधे पर कांवड़ और हाथों में पताका लेकर चल रहे थे। शिव भक्ति में लीन छात्र बोल बम के जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बढ़ते जा रहे थे। कांवड लेकर चल रहे इन छात्रों को जो भी राहगीर देखता उनके साथ बम बोल का जयकारा लगाने लगता था।
कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रो. नचिकेता तिवारी ने छात्रों को कांवड यात्रा को निरंतर बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस पहल को केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित न रखते हुए जल संरक्षण और जल जागरुकता से जुड़े एक व्यापक जल अभियान के रूप में विकसित किया जा सकता है।
अवध बिहारी मिश्र ने गंगा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व से जुड़े कई तथ्य छात्रों के साथ साझा किए। शिवम त्रिवेदी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन, सेवा भाव, जल-संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक चेतना की यात्रा है, जो समाज को जोड़ने और सकारात्मक युवा ऊर्जा को पहचानने का संदेश देती है।
इसके बाद गंगाजल लेकर छात्र परमट स्थित आंनदेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पर जलाभिषेक और पूजन किया। महांत बालयोगी अरुण पुरी चैतन्य ने छात्रों के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम का समापन मंत्रोच्चार एवं भजन-कीर्तन के साथ हुआ।
इस अवसर पर आईआईटी से प्रो. अखिलेश विरमानी, छात्र विशाल सिंह, योगेश सिंह, पवन कुमार शर्मा, अदिति सक्सेना, आयुषी ओझा, आश्लेषा, रियांशा सिंह, अनिमेष सोनी, मुरली, श्याम राज, विशाल दीक्षित, अनुपम द्विवेदी, राजीव महाना, शेष नारायण त्रिवेदी, विनय शुक्ल, गगन बाजपेई, युवराज द्विवेदी, जितेन्द्र कुशवाहा और गिरजा शंकर दीक्षित उपस्थित रहे।
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