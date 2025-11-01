रूठी पत्नी को खुश करने के लिए पानवाले का अजब कारनामा, 1 लाख के सिक्के देकर सुनार से बनवाया ये खास तोहफा

जागरण संवाददाता, कानपुर। एक पान दुकानदार ने अपनी पत्नी को उपहार में चेन के लिए नायाब तरीका निकाला। उसने शादी के बाद 20 के सिक्कों का संग्रह करना शुरू कर दिया। इस बचत से उसने एक लाख पांच हजार आठ सौ रुपये एकत्र कर लिए। अब वह मायके गई अपनी पत्नी को वापस आने पर तोहफा देना चाहता है।

शनिवार को झोले में 20 रुपये के 5290 सिक्के लेकर वह अहिरवां राजा मार्केट स्थित महैश ज्वैलर्स के पास पहुंचा। ज्वैलर्स ने भी भारतीय मुद्रा का सम्मान करते हुए चेन की डिजायन दिखाई, जिसे पसंद कर पान दुकानदार ने आर्डर दे दिया। हालांकि अभी चेन बनने में युवक को करीब 15 हजार रुपये और देने होंगे। यह मामला इंटरनेट मीडिया में प्रचलित होने के बाद चर्चा में आया।

मायके में रह रही है पत्नी श्यामनगर के टटिया झनाका निवासी अभिषेक यादव पान दुकानदार है। उन्होंने बताया कि पांच मार्च 2024 को जहानाबाद के चंदीपुर निवासी राखी से विवाह हुआ था। बताया कि पत्नी काफी समय से बेटी के साथ मायके में है, जिसे अब वापस आना है। अभिषेक ने बताया कि 20 रुपये के सिक्के चलन में आने के बाद मन में विचार आया कि वह दुकान के अलावा कहीं भी मिलने वाले 20 के सिक्कों का संग्रह करेगा।

इसके लिए उसने दुकान में एक गुल्लक रखी, जिसमें 20 के सिक्कों को डालता गया और जब तोड़ी तो उसमें 5290 सिक्के निकले। कहा कि सोचा नहीं था कि पत्नी के सरप्राइज देने के लिए इस छोटी से बचत से चेन बनवा पाएगा। जब पत्नी घर लौटेगी तो उसे चेन देगा।