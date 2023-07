Kanpur News कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार कंटेनर अन‍ियंत्र‍ित होकर दुकान में जा घुसा। इस दौरान चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अंडरपास के फुटपाथ पर सो रहे लोग व दुकान के बगल में चारपाई पर लेटा युवक बाल-बाल बच गए। पुल‍िस ने हादसे के बाद भाग रहे चालक का ह‍िरासत में ले ल‍िया है।

Kanpur News: कानपुर के नौबस्‍ता में अनियंत्रित कंटेनर दुकान में घुसा

कानपुर, जागरण संवाददाता। नौबस्ता चौराहा के पास तेज रफ्तार कंटेनर मंगलवार देर रात अनियंत्रित होकर दाईं तरफ घूम गया और खंभा तोड़ते हुए एक बंद दुकान में घुस गया। इस दौरान चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी, अंडरपास के फुटपाथ पर सो रहे लोग व दुकान के बगल में चारपाई पर लेटा युवक बाल-बाल बच गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। बिहार के मुंगेर किसौली गांव निवासी चालक अरविंद कुमार ने बताया कि वह राजस्थान के भिवाड़ी से कंटेनर में बीयर के कैन लादकर मेघालय पहुंचाने जा रहा था। मंगलवार देर रात कंडक्टर की तरफ का टायर फट जाने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी। इससे अंडरपास से होते हुए छोले भटूरे की बंद दुकान में घुस गई। दुकान के ठीक बगल में चारपाई पर 30 वर्षीय वीरू सो रहा था।तेज आवाज सुनकर उठकर भागा। उसने कहा कि भगवान ने उसे बचा लिया।अगर गाड़ी जरा सी उसकी तरफ घूम जाती तो जिंदगी खत्म हो जाती। हादसे से चौराहे पर अफरातफरी मच गई। अंडरपास के नीचे फुटपाथ पर सो रहे लोग भी बाल बाल बच गए,लेकिन उनमें दहशत बनी रही। हनुमंत विहार थाना प्रभारी सतीश राठौर ने बताया कि टायर फटने से हादसा होने की जानकारी मिली थी। कोई जनहानि नहीं है। चालक से पूछताछ की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra