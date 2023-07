Agra Lucknow Expressway News कानपुर के ब‍िल्‍हौर में लखनऊ आगरा एक्‍सप्रेसवे पर रव‍िवार सुबह तेज रफ्तार बस अन‍ियंत्र‍ित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस घायलों को लेकर सीएचसी पहुंची। जहां प्राथम‍िक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्र‍ियों को कानपुर रेफर कर द‍िया।

Agra Lucknow Expressway News: हादसे के बाद नीचे ग‍िरी बस

Your browser does not support the audio element.

बिल्हौर, संसू। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ की ओर जा रही वाल्वो बस चालक को झपकी आने से किनारे पर लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए 15 फीट नीचे पलट गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी भेजा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने तीन घायलों को कानपुर रेफर कर दिया। अरौल थाना प्रभारी प्रेमचंद के मुताबिक इंटरसिटी ट्रैवल्स की वाल्वो बस दिल्ली से लगभग 65 यात्रियों को लेकर आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे से लखनऊ की ओर जा रही थी। रविवार सुबह लगभग 6:30 बजे किलो- 221 पर गंगा पुल के पास चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार बस एक्सप्रेसवे के किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए 15 फीट नीचे गड्ढे में पलट गई। हादसे से बस में चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों व पुलिस ने 16 घायलों को पलटी हुई बस से बाहर निकाल कर उपचार हेतु सीएचसी भेजा। घटना के बाद बस के चालक व क्लीनर मौके से फरार हो गए। सीएससी में मौजूद डाक्टरों और चिकित्साकर्मियों ने घायलों का उपचार शुरू किया। जानकारी पर बिल्हौर इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भी पुलिस बल के साथ सीएचसी पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल पवन दुबे, उमाशंकर व अर्श को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया। अरौल थाना प्रभारी प्रेमचंद कनौजिया ने बताया कि चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। क्रेन की सहायता से बस को सीधा कराया जा रहा है। वही सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। चालक व क्लीनर की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra