    आखिर कानपुर में कौन कहां हो रही नेपाल से चरस की तस्करी, फिर दो तस्कर सहित पकड़ी गई

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:29 PM (IST)

    कानपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ गई है। क्राइम ब्रांच ने बिधनू के मटियारा गांव से दो तस्करों, मोहम्मद मेहताब और वसीम हसन को 3.898 किलोग्राम चरस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में नशीले पदार्थ की तस्करी बढ़ गई है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। नेपाल से कानपुर तस्कर नशीला पदार्थ की खेप लेकर आ रहे हैं। इस बार दो तस्कर नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए। वहीं दिसंबर के आखिरी में भी नेपाल से लाई गई चरस पकड़ी गई थी।


    बिहार और नेपाल से चरस लाकर शहर में सप्लाई करने वाले गिरोह के दो तस्करों को क्राइम ब्रांच ने बिधनू के मटियारा गांव से गिरफ्तार किया। उनके पास से 3.898 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। मंगलवार को दोनों को जेल भेजा जा रहा है।

    डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में मादक पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इसको लेकर क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की तलाश की जा रही थी। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने जूही बसंती नगर निवासी मोहम्मद मेहताब और चमनगंज के शहीदाबाद निवासी वसीम हसन को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह लगभग छह माह से बिहार के बेतिया जिले और नेपाल से चरस शहर में लाकर विभिन्न क्षेत्रों में बेचते थे। मेहताब पर जूही और बिधनू में दो मुकदमे और वसीम पर चमनगंज, बिधनू में तीन मुकदमे हैं। बेतिया और शहर के कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। टीम उन पर काम कर रही है।