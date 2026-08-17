सावन के तीसरे सोमवार को बिठूर में गुदारा घाट में हादसा, गंगा स्नान करते दो मौसेरे भाई डूबे
सावन के तीसरे सोमवार को बिठूर के गुदारा घाट में गंगा स्नान के दौरान दो मौसेरे भाई गहरे पानी में डूब गए। जल पुलिस और गोताखोरों द्वारा उनकी तलाश जारी है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है।
HighLights
सावन के तीसरे सोमवार को बिठूर में दुखद गंगा हादसा
गुदारा घाट पर गंगा स्नान के दौरान दो मौसेरे भाई डूबे
जल पुलिस और गोताखोरों द्वारा डूबे भाइयों की तलाश जारी
संवाद सहयोगी, बिठूर(कानपुर)। सावन के तीसरे सोमवार को बिठूर के गुदारा घाट में गंगा स्नान के दौरान दो मौसेरे भाइयों की डूब गए। सूचना पर पहुंचे, जल पुलिस और गोताखोरों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है।
चकरपुर मंडी निवासी अभिषेक सोनकर अपने चचेरे भाई 16 वर्षीय आशिक सोनकर और मौसेरे भाई 18 वर्षीय सतीश सोनकर के साथ बाइक से गंगा स्नान करने बिठूर आया था। सोमवार तड़के करीब तीन बजे तीनों गुदारा घाट पहुंचे।
स्नान के दौरान सतीश और आशिक चेतावनी के लिए लगाई गई रस्सी पार कर गहरे पानी में चले गए तेज बहाव में जाने से बहकर डूब गए मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त एस एम कासिम आबिदी ने पी ए सी फ्लड की टीम लगाई लेकिन अभी तक दोनो का पता नही चला है तलाश की जा रही है।
थाना प्रभारी बिठूर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि चेतावनी रस्सी पार कर स्नान करने के दौरान हादसा हुआ। जल पुलिस और गोताखोर दोनों युवकों की तलाश में जुटे हैं स्वजनो को सूचना दे दी गई है।