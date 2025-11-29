कानपुर में ओवरटेक कर रहे ट्रक ने महिला को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया पथराव

जागरण संवाददाता, कानपुर। श्याम नगर स्थित एफसीआई गोदाम के पास शनिवार को ओवरटेक करने के चक्कर में घर से टहलने निकली महिला को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।चालक भी ट्रक छोड़कर भाग निकला। हादसे से गुस्साए लोगों ने हंगामा कर ट्रक पर पथराव किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर सपा विधायक हसन रूमी और एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा समेत चार थानों का फाेर्स मौके पर पहुंच गया।इसके बाद विधायक की मौजूदगी में लोगों ने मुआवजे की मांग करके गोदाम के बाहर हंगामा किया। इस पर एडीसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। करीब तीन घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम भेजा जा सका।

सुजातगंज निवासी सलीम अहमद की बुटीक की दुकान है। परिवार में 55 वर्षीय पत्नी दरक्शा खातून, बेटे नदीम, आमिर और बेटी अफशा है। सलीम ने बताया कि उनकी पत्नी रोजाना की तरह शनिवार की सुबह टहलने के लिए घर से निकली थीं।एफसीआई गोदाम के पास पहुंची थी, तभी सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में गोदाम जा रहे ट्रक ने दरक्शा को रौंद दिया।

पहिए की चपेट में आकर दरक्शा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर मुहल्ले वाले और परिवार वालों ने ट्रक को दौड़ाकर रोक लिया, लेकिन चालक मौके से भाग निकला। इससे गुस्साए लाेगों ने ट्रक पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं लोगों गाेदाम के बाहर चारपाई डालकर ट्रकों का आवागमन भी दिया। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया।

वहीं, हादसे की जानकारी पर सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी और पूर्व पार्षद राजीव सेतिया भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने एफसीआई अधिकारियों से बात कर मुआवजा व ट्रकों के आवागमन पर बैरिकेडिंग लगाकर निकालने और सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर हंगामा कर रहे लोग शांत हुए।