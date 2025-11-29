जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के ट्रांसपोर्टर ने कोहना क्षेत्र में रहने रहने वाली पत्नी और उसके गिरोह के 14 नामजद सदस्यों व अज्ञात के खिलाफ देह व्यापार करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने इसके लिए वेबसाइट तक बना रखी है, जिसमें युवतियों की फोटो और अश्लील वीडियो भी हैं। पुलिस ने मामले में जो भी इलेक्ट्रानिक साक्ष्य हैं, उन्हें साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है।

मूलरूप से उन्नाव निवासी ट्रांसपोर्टर वर्तमान में दिल्ली के पालम में रहते हैं। उनका वर्ष 2013 से पत्नी से विवाद चल रहा है। इसको लेकर दिल्ली में ही कोर्ट में वाद भी दाखिल हुआ था। ट्रांसपोर्टर ने शहर का एक गिरोह वेबसाइट के जरिए देह व्यापार चला रहे हैं, जिनका कनेक्शन दिल्ली तक है।

गिरोह में पत्नी और उसके परिचित दिल्ली के शास्त्री नगर निवासी युवक, नई दिल्ली के शंकरपुर थाना क्षेत्र क महिला, उसके पति, लक्ष्मीनगर निवासी महिला व उसका पति, सेवानिवृत्त एसीपी की साली समेत 14 नामजद व अज्ञात लोग हैं। ये गिरोह वेबसाइट में अपने मोबाइल नंबर व कई युवतियों की फोटो भी डालते हैं। डिमांड आने के बाद पैसे तय होते हैं। इन लोगों का वाट्सएप ग्रुप भी है, जिसके जरिए भी ग्राहकों की डिमांड पूरी की जाती है। इसको लेकर पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों को 17 पन्नों में वेबसाइट, मोबाइल नंबर समेत जानकारी साक्ष्य के रूप में तैयार कर भेजी है। उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया।