कानपुर में केस्को के 1731 उपभोक्ताओं के बिल का 1.48 करोड़ दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के मामले में आइसीआइसीआइ के वरिष्ठ बैंक प्रबंधक प्रबंधक व एक अन्य कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केस्को के अधिशासी अभियंता आइटी सेल व वरिष्ठ लेखाधिकारी ने ग्वालटोली में मामला दर्ज कराया है। इतनी बड़ी रकम को लेकर हेरफेर होने से अधिकारी परेशान हो गए है।

Electricity Bill: केस्को के 1731 उपभोक्ताओं के बिल का 1.48 करोड़ दूसरे खातों में ट्रांसफर

