Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Train Cancelled: 5 से 11 दिसंबर तक ये 8 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, टिकट करने से पहले देख लें लिस्ट

    By Daud Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    कानपुर में रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के चलते 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 7 ट्रेनें देरी से चलेंगी। नान इंटरलाकिंग कार्य खुरहंड-डिंगवही-बांदा स्टेशनों के बीच होगा। यह बदलाव 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक लागू रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर सेक्शन में खुरहंड-डिंगवही-बांदा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण के लिए नान इंटरलाकिंग कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्लाक की वजह से आठ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, सात ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से देरी से चलेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 14109 चित्रकूट-कानपुर सेंट्रल दैनिक 11 दिसंबर, 14110 कानपुर सेंट्रल -चित्रकूट दैनिक 11 दिसंबर, 11801 ग्वालियर-प्रयागराज, 11802 प्रयागराज-ग्वालियर, 64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झासी -बांदा, 64614 बांदा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, 64601 मानिकपुर-कानपुर सेंट्रल दैनिक, 64602 कानपुर सेंट्रल-मानिकपुर दैनिक पांच दिसंबर से 11 दिसंबर तक निरस्त रहेगी।