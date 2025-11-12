ऑटो पलटने से घायल छात्रों को छोड़कर भागा चालक, इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय एक की मौत
हमीरपुर में कोचिंग से लौट रहे दो छात्र ऑटो पलटने से घायल हो गए, जिसमें एक की कानपुर ले जाते समय मौत हो गई। ऑटो चालक दोनों को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया था। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्गेश को बचाया नहीं जा सका। सारांश का इलाज चल रहा है, और परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कोचिंग पढ़कर ऑटो से घर जा रहे छात्र ऑटो पलटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक दोनों घायल छात्रों को सड़क किनारे फेंककर ऑटो लेकर मौके से फरार हो गया। दोनों घायल छात्रों को राहगीरों ने 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें एक छात्र की कानपुर ले जाते समय मौत हो गई।
थाना ललपुरा के स्वासा बुजुर्ग गांव निवासी 15 वर्षीय दुर्गेश पुत्र रमेश प्रजापति व गांव निवासी उसका साथी सारांश पुत्र दयाशंकर दोनों ही हमीरपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में हाईस्कूल के छात्र थे।
जिला अस्पताल पहुंचे घायल छात्र सारांश ने बताया कि वह मंगलवार की शाम छानी कस्बा कोचिंग पढ़ने गए थे। कोचिंग पढ़कर दोनों लोग एक ऑटो में सवार होकर वापस अपने गांव स्वासा बुजुर्ग लौट रहे थे। जैसे ही यह लोग बजेहटा मोड़ के पास पहुंचे की तभी ऑटो पलट गया, जिसमें सवार दुर्गेश ऑटो के नीचे दब गया और वह भी ऑटो पलटने से घायल हो गया।
घटना के बाद ऑटो चालक दोनों घायल छात्रों को सड़क किनारे फेंककर मौके से ऑटो लेकर फरार हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया।
जहां से दुर्गेश के सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी कानपुर ले जाते समय मंगलवार की देररात रास्ते में मौत हो गई। वहीं सारांश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से मृतक छात्र दुर्गेश के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।
