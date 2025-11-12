Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में दर्दनाक घटना...आंगनबाड़ी केंद्र जा रहे मासूम का फिसला पैर, नाले में डूबने से मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    हमीरपुर में एक दुखद घटना में, आंगनबाड़ी केंद्र जा रहे एक बच्चे का पैर फिसलने से वह नाले में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिवार में मातम छाया हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जा रहे एक मासूम का रपटे में पैर फिसल गया। जिससे वह नाले में समां गया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्वजन बेहाल हो उठे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    थाना सुमेरपुर के चंदौली डेरा निवासी महेश कुटार ने बताया कि उसका छह वर्षीय पुत्र देवी प्रसाद उर्फ सुमित अपने चाचा के लड़के अंकुल व नकुल के साथ करोड़न नाला के उस पार बने आंगनबाड़ी केंद्र में बुधवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे पढ़ने को रहा था। तभी रपटा पार करते समय उसमें लगी काई में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। साथ जा रहे बच्चों ने घर आकर उसके डूबने की घटना स्वजन को बताई।


    स्वजन तत्काल नाले के पास पहुंचे और उसको खोजना शुरू कर दिया। करीब एक घंटे बाद मासूम का शव स्वजन को नाले से बरामद हो गया। इस घटना से पिता महेश कुमार, मां शिवकांती सहित भाई बहन रो-रोकर बेहाल हैं। मृतक छह भाई बहनों में पांचवें नंबर का था।


    ग्राम प्रधान कामता प्रसाद वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस संबंध में सुमेरपुर थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।