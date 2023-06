वर्षा शुरू होते ही टमाटर तीन गुणा तो धनिया में पांच गुणा उछाल आया है। एक सप्ताह में हरी सब्जियों के दाम में तेजी आई है। 30 से 40 रुपये किलो वाला टमाटर 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं हरा धनिया इस समय दोहरा शतक लगा चुका है और 40 से 50 रुपये किलो बिक रहा है।

UP Tomato Price: पहली बार‍िश के बाद सब्‍ज‍ियों के दामों में आया उछाल

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता। पिछले सप्ताह हुई जबरदस्त वर्षा के साथ ही हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी आ गई है, इसके साथ ही लाल टमाटर की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आई है। बरसात शुरू होते ही हरी सब्जियों का मौसम खत्म होने लगता है। उनकी कीमतों में तेजी आने लगती है लेकिन पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश के साथ ही हरी सब्जियां बहुत तेजी से खराब हुईं। बरसात में पहले हरी सब्जियों के पौधे जमीन पर गिर पड़े, इसके साथ ही वे सड़ने भी लगे हैं। किसानों के मुताबिक अब बरसात शुरू हो गई है तो हरी सब्जियों की कीमतों में और तेजी आएगी। फुटकर सब्जी विक्रेता दीनदयाल गुप्ता के मुताबिक बरसात का असर हरी सब्जियों पर नजर आने लगा है। सभी सब्जियों की दो गुणा या उससे भी ज्यादा है। थोक बाजार से ही कीमतें बढ़ी होने की वजह से फुटकर में भी कीमतें बढ़ाना मजबूरी है।

Edited By: Prabhapunj Mishra