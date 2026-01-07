जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली का महाठग रवींद्रनाथ सोनी हीरो बनना चाहता था, इसलिए वह अपनी ब्लूचिप नाम से खोली गई कंपनियों के प्रमोशन में अभिनेताओं व कई चर्चित हस्तियों को बुलाता और ब्रांड अंबेसडर बनाता था। उन पर जरूरत से ज्यादा रुपये खर्च करता। उसने कई अभिनेताओं से इतनी नजदीकियां बढ़ा ली थी कि उनकी फिल्मों में ठगी के करोड़ों रुपये लगाने लगा।

वह खुद भी एक फिल्म बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन तब तक उसकी महाठगी की पोटली खुल गई और वह भागकर भारत आ गया था, पर यहां वह पकड़ा गया। एसआइटी की जांच में सामने आया कि अपंजीकृत डिजिटल मुद्रा बनाकर निवेशकों से ठगी करने के आरोपित अमित मदनलाल लखनपाल से भी रवींद्र का संपर्क था। वह क्रिप्टो करेंसी के बारे में उससे सलाह लेता था। दोनों की बातचीत और वाट्सएप चैट पर अमित लखनपाल का डेबिटकार्ड भी मिला है। एसआइटी और साक्ष्य जुटा रही है।

एक दिसंबर को कानपुर जेल भेजा महाठग रवींद्र को जनवरी 2025 में धोखाधड़ी के एक मुकदमे में सदर कोतवाली पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर एक दिसंबर को कानपुर जेल भेजा था। पुलिस को बाद में पता चला कि रवींद्र महाठग है। वह भारत, यूएई, जापान, कनाडा, नेपाल, अमेरिका समेत 10 देशों के 1000 लोगों से 1500 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। इतने बड़े प्रकरण की जांच के लिए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने एसआइटी गठित की, जिसकी प्रमुख एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा हैं।

इसके बाद रवींद्र का कोर्ट से कस्टडी रिमांड मिला ओर एसआइटी उसे लेकर देहरादून वाले घर पहुंची, जहां से उसका मोबाइल फोन, लैपटाप, सीपीयू समेत दस्तावेज बरामद किए थे। एसआइटी प्रमुख ने बताया कि अब तक महाठग के 81 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें ट्रांजेक्शन पाए गए। वहीं, ब्लूचिप व अन्य नामों से 30 कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। जांच में यह भी आया कि रवींद्र को हीरो बनने का शौक था। ठगी कर उसने इतने रुपये बना लिए थे कि वह हीरो की चाह में अभिनेताओं से जुड़ा और उन पर रुपये खर्च कर अपनी इच्छाएं बताने लगा।

उसने कई फोटो-वीडियो अभिनेताओं के साथ बनाए और फिल्मों में भी ठगी के रुपये लगाए। एक फिल्म वह खुद बनाने की योजना बना रहा था। इसके लिए दो बालीवुड और एक हालीवुड अभिनेता से उसकी बातचीत भी हुई थी। वहीं, रवींद्र का कनेक्शन अपंजीकृत डिजिटल मुद्रा बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपित अमित मदनलाल लखनपाल से भी मिला है।

जांच में सामने आया कि रवींद्रनाथ का अमित क्रिप्टो करेंसी को लेकर सलाहकार था। सीबीआइ ने अमित मदनलाल लखनपाल के खिलाफ इंटरपोल सिल्वर नोटिस तक जारी कर रखा है। उसकी तलाश की जा रही है। वहीं, रवींद्र और अमित के कनेक्शन से एक और बड़ा नेटवर्क सामने आने से जांच और बढ़ चुकी है।