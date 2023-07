Kanpur News: खड़े ट्रैक्टर ट्राली में घुसी बाइक, नाना-नाती समेत तीन की मौत; चालक हुआ फरार

सचेंडी के सुजानपुर गांव निवासी 24 वर्षीय अजय पासवान रविवार रात करीब दो बजे पतारा निवासी 60 वर्षीय नाना किशन लाल और भीमसेन गढ़ी निवासी 18 वर्षीय दोस्त अभिषेक के साथ एक ही बाइक से गंगा स्नान करने ड्योढ़ी घाट जा रहे थे। माधवबाग बाजार के पास बारिश होने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर खड़े ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जा भिड़ी।

खड़े ट्रैक्टर ट्राली में घुसी बाइक, नाना-नाती समेत तीन की मौत।

बिधनू, संवाद सहयोगी। बिधनू में माधवबाग बाजार के पास रविवार देर रात बारिश के दौरान एक बाइक पर जा रहे नाना और नाती समेत तीन लोग हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर-ट्राली में जा घुसे। इससे तीनों की मौत हो गई। वे श्रावण मास के पहले सोमवार पर महाराजपुर स्थित ड्योढ़ी घाट गंगा स्नान करने जा रहे थे। खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बार‍िश के दौरान अन‍ियंंत्र‍ित हुई बाइक सचेंडी के सुजानपुर गांव निवासी 24 वर्षीय अजय पासवान रविवार रात करीब दो बजे पतारा निवासी 60 वर्षीय नाना किशन लाल और भीमसेन गढ़ी निवासी 18 वर्षीय दोस्त अभिषेक के साथ एक ही बाइक से गंगा स्नान करने ड्योढ़ी घाट जा रहे थे। माधवबाग बाजार के पास बारिश होने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर खड़े ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जा भिड़ी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बिधनू सीएचसी लाई, जहां डाक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताब‍िक, हेडइंजरी के साथ ही तीनों के सीने की पसलियां टूटकर हृदय में घुस गईं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने से जान चली गई। ट्रैक्‍टर चालक फरार थाना प्रभारी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, चालक की तलाश की जा रही है। यातायात नियमों की अनदेखी बनी मौत का कारणएक तरफ हाईवे पर खड़े वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाइक सवार भी अनदेखी करते हैं। बिधनू में हुए हादसे में भी एक बाइक पर नाना-नाती समेत तीन लोग बैठे थे। हालांकि, अजय ने हेलमेट लगा रखा था लेकिन उसकी जान भी नहीं बच सकी।

Edited By: Vinay Saxena