kanpur News: विवाहिता ने प्रेमी संग पिया जहरीला पदार्थ, सड़क किनारे बेसुध पड़े मिले प्रेमी- युगल; जारी है इलाज

kanpur News कानुपर में प्रेम प्रसंग के चक्कर में चक्कर में एक विवाहिता ने अपने प्रेमी संग जहरीला पदार्थ पी लिया। प्रेमी-युगल सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला। पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराकर स्वजन को जानकारी दी। डाक्टर ने स्थिति गंभीर देख दोनों को एलएलआर अस्प्ताल रेफर कर दिया।

विवाहिता ने प्रेमी संग पिया जहरीला पदार्थ, सड़क किनारे बेसुध पड़े मिले प्रेमी- युगल

