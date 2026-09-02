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Sugar Price Crash: चीनी के भाव में अचानक 950 रुपये की गिरावट, 5800 रुपये तक पहुंचा था थोक रेट; बाजार में सन्नाटा

By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:10 AM (IST)

बलरामपुर चीनी मिल द्वारा भाव में अचानक 950 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के बाद कानपुर में चीनी बाजार में ...और पढ़ें

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. बलरामपुर चीनी मिल ने भाव 950 रुपये घटाया

  2. थोक बाजार में चीनी 5800 रुपये प्रति क्विंटल

  3. कारोबारी अन्य मिलों के भाव खुलने का इंतजार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कुछ दिन पहले तक तेजी के नए रिकार्ड बना रहा चीनी बाजार मंगलवार शाम अचानक भारी मंदी की चपेट में आ गया। बलरामपुर चीनी मिल ने मंगलवार की शाम को अपना भाव घटाकर 5150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। एक ही झटके में करीब 950 प्रति क्विंटल की गिरावट ने थोक कारोबारियों को सकते में डाल दिया।

बाजार नीचे जाने की आशंका में थोक बाजार में कारोबार मंगलवार को गिरकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास होता रहा, लेकिन शाम को नया मिल भाव सामने आते ही खरीद-फरोख्त लगभग थम गई। अब कारोबारी बुधवार को अन्य मिलों के भाव खुलने के इंतजार में हैं।

चीनी का भाव थामने के लिए केंद्र सरकार ने भी चीनी मिलों को गेट से 47 रुपये का भाव निर्धारित किया है । यह समाचार आने के बाद मंगलवार की सुबह से ही बाजार में नरमी का माहौल रहा। शकरपट्टी थोक बाजार में एक दिन पहले तक चीनी का भाव 61 से 62 रुपये प्रति किलो रहा लेकिन मंगलवार को दिन में भाव गिरना शुरू हुआ तो दोपहर बाद में थोक बाजार का खुला भाव 58 रुपये रहा है।

दि कानपुर शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल किशन माहेश्वरी ने बताया कि चीनी मिलों ने रक्षाबंधन से पहले तक 61 रुपये के भाव पर माल बेचा है। थोक बाजार में कारोबारियों के पास 61 रुपये का माल है लेकिन चीनी मिलों के गेट भाव निर्धारित करने की खबर से बाजार के भाव में कमी आई।

मंगलवार को दिन में 5800 रुपये प्रति क्विवंटल पर माल बेचा गया। देर शाम बलरामपुर चीनी मिल ने अपन मिल गेट भाव 5150 रुपये दिया है। इससे एक दिन में ही बाजार में 900 से 950 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आ गई है। इससे कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। मिलों का आखिरी सौदा 61 रुपये पर रहा है। अब सभी लोग बुधवार को अन्य चीनी मिलों के भाव खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही कारोबार शुरू हो पाएगा।

कारोबारियों का कहना है कि यदि अन्य चीनी मिलें भी इसी स्तर पर भाव खोलती हैं तो बाजार में और गिरावट संभव है। वहीं यदि दूसरी मिलों ने ऊंचे भाव बनाए रखे तो आज की गिरावट का असर सीमित रह सकता है।

तेजी से मंदी का यह बदलाव क्यों अहम?

हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। 18 अगस्त को थोक भाव 59 रुपये प्रति किलो और फुटकर भाव 60–61रुपये प्रति किलो तक था। इसके बाद 21 अगस्त को थोक बाजार में चीनी 64 और 65 रुपये तक बिक गई। इसका असर फुटकर बाजार पर भी पड़ा है जहां चीनी का भाव 65 रुपये से उछलकर सीधे 70 रुपये हो गया है। यह तेजी तब देखने को मिली थी जब केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही दस लाख मीट्रिक टन चीनी के कर मुक्त आयात का एलान किया था।

फुटकर बाजार में 65 रुपये का भाव

चीनी का फुटकर बाजार में भाव अब भी 65 रुपये ही बना हुआ है। मंगलवार की शाम काकादेव के किराना दुकानदार अर्जुन ने बताया कि एक दिन पहले ही 62 रुपये में चीनी खरीदी है। मंगलवार का फुटकर भाव 65 रुपये प्रति किलो है।

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