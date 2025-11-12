Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर देहात में आवारा आतंक! कुत्ते ने मासूम की गर्दन पर काटा, उपचार के दौरान दिल्ली में मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    औरैया के कुसमरा गांव में एक दुखद घटना घटी। खेत से लौट रहे छह वर्षीय स्माल सेंगर को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। नई दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे के गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। घटना से गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्माल सेंगर का फाइल फोटाे। सौजन्य स्वजन

    जागरण संवाददाता, रुरुगंज(औरैया)। आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। जिसके चलते आये दिन घटनाएं हो रही है। कुसमरा गांव में 24 अक्टूबर को खेत से वापस घर आ रहे छह वर्षीय मासूम की गर्दन व चेहरे पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसका उपचार नई दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज सफदरजंग में चल रहा था। जहां पर मंगलवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मंगलवार देर रात मासूम का शव स्वजन घर लेकर पहुंचे और गांव स्थित खेतों पर बुधवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव कुसमरा निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह सेंगर का छह वर्षीय बेटा स्माल सेंगर 24 अक्टूबर को घर से दो सौ मीटर दूरी पर स्थित अपने खेतों से घर वापस आ रहा था। तभी गांव निवासी अंजू चौहान के घर के सामने घूम रहे एक पागल कुत्ते ने मासूम पर हमला कर दिया और उसके गर्दन व चेहरे पर काट लिया। आसपास मौजूद लोगों ने मासूम को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाया। सूचना मिलते ही पिता धीरेंद्र प्रताप सेंगर व अन्य स्वजन मासूम को बिधूना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सक ने इलाज किया और 25 अक्टूबर को वैक्सीन का पहला डोज लगाकर घर भेज दिया गया।


    इसके बाद उपचार चलता रहा और वैक्सीन का दूसरा डोज 28 अक्टूबर को मासूम को दिया गया। तीसरा डोज तीन नवंबर को बिधूना सीएचसी में ही दिया गया। हालत में सुधार न होने पर चिचौली स्थित मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था। स्वजन मासूम को मेडिकल कालेज न ले जाकर चार नवंबर को फिरोजाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। लेकिन मासूम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिरोजाबाद में चिकित्सक मासूम को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने की सलाह दी गई।


    पांच नवंबर को स्वजन नई दिल्ली पहुंचे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बेड न मिलने पर मासूम को छह नवंबर को वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज सफदरगंज नई दिल्ली में भर्ती कराया गया और चिकित्सक ने उपचार किया। मासूम की हालत और खराब होती गई और 11 नवंबर मंगलवार की सुबह मासूम स्माल सेंगर की उपचार के दौरान मौत हो गई। मंगलवार देर रात स्वजन शव लेकर गांव पहुंचे। जहां बुधवार सुबह खेतों पर मासूम का अंतिम संस्कार किया गया।