कानपुर देहात में आवारा आतंक! कुत्ते ने मासूम की गर्दन पर काटा, उपचार के दौरान दिल्ली में मौत

जागरण संवाददाता, रुरुगंज(औरैया)। आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। जिसके चलते आये दिन घटनाएं हो रही है। कुसमरा गांव में 24 अक्टूबर को खेत से वापस घर आ रहे छह वर्षीय मासूम की गर्दन व चेहरे पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसका उपचार नई दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज सफदरजंग में चल रहा था। जहां पर मंगलवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मंगलवार देर रात मासूम का शव स्वजन घर लेकर पहुंचे और गांव स्थित खेतों पर बुधवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया।

बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव कुसमरा निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह सेंगर का छह वर्षीय बेटा स्माल सेंगर 24 अक्टूबर को घर से दो सौ मीटर दूरी पर स्थित अपने खेतों से घर वापस आ रहा था। तभी गांव निवासी अंजू चौहान के घर के सामने घूम रहे एक पागल कुत्ते ने मासूम पर हमला कर दिया और उसके गर्दन व चेहरे पर काट लिया। आसपास मौजूद लोगों ने मासूम को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाया। सूचना मिलते ही पिता धीरेंद्र प्रताप सेंगर व अन्य स्वजन मासूम को बिधूना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सक ने इलाज किया और 25 अक्टूबर को वैक्सीन का पहला डोज लगाकर घर भेज दिया गया।



इसके बाद उपचार चलता रहा और वैक्सीन का दूसरा डोज 28 अक्टूबर को मासूम को दिया गया। तीसरा डोज तीन नवंबर को बिधूना सीएचसी में ही दिया गया। हालत में सुधार न होने पर चिचौली स्थित मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था। स्वजन मासूम को मेडिकल कालेज न ले जाकर चार नवंबर को फिरोजाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। लेकिन मासूम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिरोजाबाद में चिकित्सक मासूम को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने की सलाह दी गई।