बवासीर की सिंकाई करते-करते अंदर चला गया डेढ़ किलो का पत्थर, 48 घंटे तक मलद्वार में फंसा रहा

जागरण संवाददाता, कानपुर। उर्सुला अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में 45 वर्ष के व्यक्ति के मलद्वार से करीब डेढ़ किग्रा का पत्थर सर्जरी कर निकाला गया।

बवासीर से राहत पाने के लिए सिंकाई करते समय गर्म पत्थर मलद्वार में चला गया था। करीब 48 घंटे तक यह पत्थर युवक के मलद्वार में रहा, जिसे सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा व उनकी टीम ने सर्जरी कर बाहर निकाला।

सरसैया घाट निवासी 45 वर्षीय युवक को बवासीर की दिक्कत थी। मरीज ने किसी हकीम के कहने पर गर्म पानी में पत्थर डालकर सिंकाई की थी, जिससे उसे कुछ दिन आराम मिला। मलद्वार में फंस गया था पत्थर इस पर उसने हर दिन सिंकाई शुरू कर दी। शनिवार को सिंकाई के दौरान पत्थर मलद्वार में चला गया। इसके बाद दो दिन बाद उर्सुला अस्पताल में डॉ. प्रशांत मिश्रा की ओपीडी में दिखाने पहुंचा। एक्सरे जांच कराने पर डॉक्टर को पत्थर फंसे होने की जानकारी मिली।