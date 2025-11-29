Language
    श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 वर्ष की उम्र में निधन, भैरवघाट में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन को पहुंचे अभिनेता राजा मुराद

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:02 PM (IST)

    कानपुर के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 30 नवंबर को भैरवघाट में होगा। अभिनेता रजा मुराद ने अंतिम दर्शन किए, वहीं राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। उनके आवास पर विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

    Hero Image

    परिवार के लोगों से बातचीत करते अभिनेता रजा मुराद व पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मेयर प्रमिला पांडेय। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दिग्गज राजनेता, पूर्व मंत्री व तीन बार सांसद रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन हो गया है। 81 वर्ष के श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार रात को अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार 30 नवंबर को कानपुर के भैरवघाट में किया जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही शनिवार को अभिनेता रजा मुराद अंतिम दर्शन को पहुंचे। वहीं राहुल गांधी ने छोटे बेटे गौरव जायसवाल से बात की।

    WhatsApp Image 2025-11-29 at 14.19.08

    श्रीप्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देते अभिनेता रजा मुराद। जागरण

    कानपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार सांसद और 10 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल के पोखरपुर स्थित घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दलों के नेता, क्षेत्रीय लोग और रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। लोग उनके आर्थिक शरीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में शहर आए फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जब भी मैं शहर आता था तो पूर्व मंत्री उनका साथ स्वागत करते थे लेकिन इस बार आया तो यहां खुशनसीबी नहीं मिल सकी।

    विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडेय सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके साथ बिताए पल याद किए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि श्री प्रकाश जायसवाल का पार्थिव शरीर 30 नवंबर को सुबह 11 बजे पोखरपुर से पहले कैनाल रोड उनके पैतृक निवास जाएगा। इसके बाद तिलक हाल आएगा। फिर भैरव घाट जाएगा जहां अंत्येष्टि कार्यक्रम होगा। उनके निधन पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे,राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय ने शोक जताया है।

    राहुल गांधी ने श्रीप्रकाश जायसवाल के बेटे से बात कर शोक जताया


    नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता के मोबाइल पर फोन करके दिवंगत श्रीप्रकाश जायसवाल के छोटे बेटे गौरव जायसवाल से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि श्रीप्रकाश जायसवाल का योगदान देश और प्रदेश की राजनीति में स्वर्णिम रहा है। कांग्रेस सदैव उनको नमन करती रहेगी और कांग्रेस पूरी तरह से परिवार के साथ है। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी गौरव जायसवाल से बात की।

     

    घर पहुंचे कांग्रेसी व रिश्तेदार, बस एक ही बात शहर ने बेटा खो दिया

    पोखरपुर स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के घर पर कांग्रेसियों, रिश्तेदारों और शहर के सभ्रांत लोगों को पहुंचना शुरू हो गया था। हर कोई उनके साथ अपनी यादों की बातें कर रहा था। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन गुप्ता, ग्रामीण इकाई अध्यक्ष संदीप शुक्ला शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा उनके घर पहुंचे तो छोटे बेटे गौरव प्रकाश जायसवाल पिता की सेहत के बारे में बताने लगे। कई दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, डाक्टर ने नली डालकर कुछ लिक्विड दिया था। भैया सिद्धार्थ प्रकाश जायसवाल के आने का इंतजार रहेगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा।

    बहन रचना कोलकाता से शनिवार को आ जाएंगी। श्रीप्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल एक कोने में खड़े थे। उनके साथ कुछ कांग्रेसी कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा था। सभी के बीच बस एक ही बात अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया। श्रम शक्ति ट्रेन, कई पुल उन्होंने शहरियों को दिलाई। मिलनसार ऐसे कि जिससे एक बार मिल लेते थे, उसे कभी भूलते नहीं थे। जिसकी शादी का कार्ड उनके पास पहुंचा तो उसके यहां पहुंचे जरूर, चाहे एक दिन में कितनी भी जगह जाना पड़े। सभी की जुबान पर बस एक ही बात कानपुर ने अपना बेटा खो दिया। उनके विकास कार्यों को शहर कभी भुला नहीं पाएगा। देर रात तक उनके निवास पर रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा था। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि श्रीप्रकाश जायसवाल के स्वजनों से बात हो गई है। अंत्येष्टि से पहले उनका पार्थिव शरीर तिलक हाल ले जाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा।

     

    श्रीप्रकाश जायसवाल की राजनीति वार्ड स्तर पर उपाध्यक्ष से शुरू हुई। वह महापौर, सांसद, गृह राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री रहे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहे। कानपुर ने अपना बेटा खोया है। श्रीप्रकाश जायसवाल की पहचान विकास पुरुष के रूप में थी। श्रमशक्ति ट्रेन शुरू करने से लेकर कई पुलों के निर्माण में उनका योगदान रहा। वह कानपुर के इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे।
    -पवन गुप्ता, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस

     

     

    श्रीप्रकाश जायसवाल को शहर कभी भी भूल नहीं सकेगा। उन्होंने शहर के लिए कई पुलों की सौगात दी। शहर में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य अनगिनत हैं। तीन बार सांसद बनना, इस बात की मिसाल है कि शहरी उन्हें कितना प्यार करते थे। तीन बार उन्हें सांसद बनाया। उनके निधन से कांग्रेस ही नहीं शहर को भी अपूर्णनीय क्षति पहुंची है। हम सभी उन्हें कभी भुला नहीं सकते हैं।
    -संदीप शुक्ला, अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस