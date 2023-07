Orai News: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक में पीछे से घुसा ट्रक, ड्राइवर-खलासी की मौत

Bundelkhand Expressway Accident उत्‍तर प्रदेश के उरई में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को म‍िला। तेज रफ्तार ट्रक अन‍ियंत्र‍ित होकी सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। टक्‍कर इतनी भीषण थी क‍ि ट्रक के परखच्‍चे उड़ गए। वहीं ड्राइवर और खलासी केब‍िन में बुरी तरह फंस गए। दोनों के शवों को केब‍िन काटकर कड़ी मशक्‍कत के बाद बाहर न‍िकाला गया।

Bundelkhand Expressway Accident: उरई में सड़क हादसे के बाद क्षत‍िग्रस्‍त ट्रक

Your browser does not support the audio element.

उरई, जागरण संवाददाता। Bundelkhand Expressway Accident बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ़्तार का कहर देखने को मिला। जहां खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक तेज रफ़्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे चालक व क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाल गया। रविवार की सुबह सात बजे के आसपास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के 223 प्वाइंट फोर के पास मौरंग से भरा एक ट्रक पहले से खड़ा था। तभी पीछे से चित्रकूट से डस्ट लादकर आ रहे एक तेज रफ़्तार ट्रक चालक ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डस्ट लदे ट्रक की केबिन अंदर धंस गई। जिससे ट्रक चला रहे चालक 28 वर्षीय शेखन हुसैन एवं क्लीनर 25 वर्षीय मानसिंह ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गए। इधर टक्कर होने पर एक्सप्रेस वे पर खड़े मौरंग से भरे ट्रक को चालक लेकर भाग गया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलते ही कुठौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि दोनों शव केबिन में बुरी तरह फंसे हुए थे। जिस पर कटर से केबिन को काटकर राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकला जा सका। कुठौंद थानाध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि चालक व क्लीनर हरदोई जनपद के पिहानी थाना के जादपुर गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर खड़े मौरंग से भरे ट्रक की तलाश शुरू कर दी है।

Edited By: Prabhapunj Mishra