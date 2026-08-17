सपा जिला पंचायत सदस्य का अखिलेश के एस्कॉर्ट में लगे पुलिसकर्मी से अभद्रता का वीडियो वायरल, मामले की जांच शुरू

संवाद सहयोगी, बिल्हौर। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर देहात जाते समय कार्यकर्ताओं ने आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे से ककवन तक जगह-जगह रास्ते में स्वागत किया था।

सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रचलित हुआ, जिसमें नानामऊ जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गगन ठाकुर अखिलेश यादव के एस्कार्ट में लगे पुलिसकर्मी से अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं। सपा जिला पंचायत सदस्य ने पहले पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता करने के बाद उससे कहासुनी होने की बात कही। वहीं मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।