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कानपुर नगर निगम में SIT की रेड, टेंडर घोटाले की जांच तेज

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:26 PM (IST)

कानपुर नगर निगम में हुए टेंडर घोटाले की जांच के लिए एसआईटी टीम मोतीझील मुख्यालय पहुंची। टीम ने मुख्य अभियंता से हॉट मिक्स प्लांट और भुगतान से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।

जांंच करती टीम। जागरण

जांंच करती टीम। जागरण

HighLights

  1. एसआईटी टीम कानपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंची।

  2. टेंडर घोटाले की जांच के लिए दस्तावेज मांगे।

  3. मुख्य अभियंता से हॉट मिक्स प्लांट फाइलें मांगी गईं।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर नगर निगम में हुए टेंडर घोटाले की जांच के लिए एसआइटी (SIT) की टीम एडीसीपी प्रभारी अर्चना सिंह के नेतृत्व में मोतीझील स्थित मुख्यालय पहुंची।

जांच टीम ने मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी से हॉट मिक्स प्लांट से जुड़े दस्तावेज और भुगतान से संबंधित फाइलें मांगी हैं। फिलहाल एसआइटी की टीम दस्तावेजों की सघन जांच कर रही है।

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