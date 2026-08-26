कानपुर नगर निगम में SIT की रेड, टेंडर घोटाले की जांच तेज

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर नगर निगम में हुए टेंडर घोटाले की जांच के लिए एसआइटी (SIT) की टीम एडीसीपी प्रभारी अर्चना सिंह के नेतृत्व में मोतीझील स्थित मुख्यालय पहुंची।

जांच टीम ने मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी से हॉट मिक्स प्लांट से जुड़े दस्तावेज और भुगतान से संबंधित फाइलें मांगी हैं। फिलहाल एसआइटी की टीम दस्तावेजों की सघन जांच कर रही है।

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