    कानपुर में हैवानियत, किशोरी को अगवाकर पुलिसकर्मी सहित दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:26 PM (IST)

    कानपुर के सचेंडी में एक किशोरी को स्कार्पियो सवार दो युवकों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)।  सचेंडी के एक गांव में सोमवार रात शौच को निकली किशोरी को स्कार्पियो सवार दो युवकों ने अगवाकर एक किलोमीटर दूर ले जाकर रेलवे क्रासिंग के पास सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वह किशोरी को मौके पर छोड़कर भाग निकले। पीड़िता रोते हुए पीड़िता घर पहुंची और आपबीती बताई, जिसके बाद स्वजन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    पीड़ित परिवार को आरोप है कि आरोपितों में एक पुलिसकर्मी भी है। हालांकि स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने धोखे से तहरीर में कहानी बदलवा दी, जिसमें केवल एक को आरोपित बनाया है।


    सचेंडी निवासी युवक ने बताया कि सोमवार रात वह ड्यूटी से घर पहुंचा तो 14 वर्षीय बहन के बारे में स्वजन से पूछा। इस पर उन्होंने उसके शौच जाने की जानकारी दी। काफी देर बाद भी उसके न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरु की, लेकिन वह नहीं मिली। करीब एक घंटे बाद किशोरी रोते हुए घर पहुंची और बताया कि काले रंग की स्कार्पियो सवार दो युवकों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे कार से अगवाकर झांसी रेलवे लाइन किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।

    किशोरी के भाई का आरोप है कि आरोपितों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता के भाई का कहना है कि उसकी बहन से दो आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा के साथ-साथ पाक्सो की धारा भी नहीं लगाई।


    स्वजन की तहरीर के आधार पर कार सवार दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें एक पर दुष्कर्म का आरोप है। किशोरी के 164 के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसका मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है।
    - दिनेश त्रिपाठी,डीसीपी पश्चिम