कानपुर च‍िड़‍ियाघर में बंद आर‍िफ का दोस्‍त सारस बंद है। आज चार महीने बाद जब आर‍िफ जब अपने दोस्‍त से म‍िलने पहुंचा तो जैसे ही बाड़े के सामने पहुंचकर मास्‍क हटाया तो सारस कूदने लगा। यह देख वहां मौजूद हर शख्‍स अचंभ‍ित रह गया। चार माह गुजरने के बाद भी सारस को दोस्‍त आर‍िफ को नहीं भूला और देखकर चहक उठा।

Kanpur News: दोस्‍त आर‍िफ को देखकर चहक उठा सारस

कानपुर, जासं। अमेठी से आरिफ गुर्जर चिड़ियाघर में अपने दोस्त सारस से चुपचाप सामान्य दर्शक की तरह टिकट लेकर बुधवार दोपहर मिलकर लौट गए और कोई कर्मी या अफसरों को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने इंस्टाग्राम में फोटो डालकर लिखा है, 'हुक्मरानों से परिंदों का है बस यही कहना, आजाद कर दो हमको, पिंजरों में नहीं रहना' इसके बाद से चिड़ियाघर प्रशासन में खलबली मची है। कर्मियों से पूछताछ भी की जा रही है। कारण, अस्पताल में जहां सारस स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, वहां डमी रखकर उसे दर्शकों के लिए अलग पिंजरेनुमा बाड़े में रखा गया है। चिदयाघर के निदेशक केके सिंह को इस बाबत फोन मिलाया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आरिफ अपने दोस्त से मिलने चार महीने बाद आए। जब उनके दोस्त सारस को उनके पास से लाया गया था तब यह मामला चर्चा में रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक मिलने पहुंचे थे और तमाम आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था। इधर मामला शांत हुआ था कि सारस के दोस्त आरिफ फिर टिकट लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। मुंह मे मास्क लगाकर अंदर गए आरिफ को कोई पहचान नहीं सका। उन्होंने पहले अस्पताल के बाड़े में अपने दोस्त को ढूंढा, फिर उन्हें पता चला कि दूसरे बाड़े में उनका दोस्त रखा गया है। एक कर्मी के अनुसार, आरिफ बाड़े के सामने पहुंचे तो सारस इधर-उधर टहल रहा था। जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया तो वह अठखेलियां करने लगा। मानों कह रहा हो कि बस अब मुझे अपने साथ के चलो। उसकी उछल-कूद व गर्दन झुकाने के तरीके से साफ दिखा कि सारस किस कदर आरिफ को चाहता है। इस दौरान आसपास के दर्शकों की निगाह भी उसी तरफ पड़ी। अपने दोस्त से मिलने के बाद आरिफ चुपचाप यहां से निकल भी गए। आरिफ ने उसी अंदाज में बात लिखी व उस वीडियो को इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया। यह वीडियो फिर एक बार चर्चा में है। आरिफ व उनके दोस्त के प्रेम की कहानी जीवंत हो उठी है। पता चला है कि चिड़ियाघर प्रशासन गुपचुप इसकी जांच भी करा रहा है। किसने आरिफ को दोस्त सारस के बाड़े से बाहर आम दर्शकों के सामने आने की खबर दी, ये पता लगाया जा रहा है।

