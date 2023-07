क्रासिंग से बाइक निकाल रहे युवक को RPF जवान ने पीटा, VIDEO वायरल होने के बाद जवान पर हो सकता है एक्शन

आरपीएफ के एक जवान ने रविवार को बाइक सवार के साथ अशिष्टता करते हुए पीट दिया। बिलपुर रेलवे क्रासिंग 344 ए पर रविवार को दोपहर में बूम बंद होने के बाद बाइक निकल रहे एक व्यक्ति को आरपीएफ कांस्टेबल ऋषिपाल सिंह ने पहले गालियां दीं और बाद में पीट कर भगा दिया। पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

RPF जवान द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाद सूत्र, फतेहगंज पूर्वी : यात्रियों को सुरक्षित रेल यातायात का पाठ पढ़ाने वाली आरपीएफ के एक जवान ने रविवार को बाइक सवार के साथ अशिष्टता करते हुए पीट दिया। बिलपुर रेलवे क्रासिंग 344 ए पर रविवार को दोपहर में बूम बंद होने के बाद बाइक निकल रहे एक व्यक्ति को आरपीएफ कांस्टेबल ऋषिपाल सिंह ने पहले गालियां दीं और बाद में पीट कर भगा दिया। पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इस मामले में जवान के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो में एक युवक रेलवे के बूम के नीचे से अपनी बाइक को निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच सामने से आकर आरपीएफ जवान उसको रोकता है और दो थप्पड़ लगा देता। इसके बाद उसका सिर नीचे करके पीटता है। बाइक में लातें मारकर पीछे ले जाने का दबाव बनाता है। पीटे जाने से डरा बाइक सवार तुरंत ही बाइक को पीछे कर लेता है। इसके बाद भी आरपीएफ जवान बाइक में दो तीन लातें मारता है। इतना सब देखने के बावजूद वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने आरपीएफ जवान का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। बता दें कि बिलपुर रेलवे क्रासिंग को 27 जून को बंद किया गया था। वहां पर कुछ कार्य कराया जा रहा था। कार्य पूरा ना होने की वजह से रेलवे क्रासिंग को बंद रखा गया था। वीडियो मुझे मिला है, जिसमें आरपीएफ जवान मारपीट कर रहा है। यह वीडियो कब का है और यह घटनाक्रम कहां पर हुआ। इस बारे में जानकारी की जा रही है। आरपीएफ जवान के साथ ही पूछताछ करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक बिजारणिया, आरपीएफ इंस्पेक्टर

Edited By: Nitesh Srivastava