चमकदार भुने चने से सावधान! चमड़ा रंगने वाले जहरीले केमिकल से किया जा रहा पीला, लिवर-किडनी को खतरा

जागरण संवाददाता, कानपुर। भुने चने की चमक को देखकर इसे खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसमें चमड़ा रंगने वाला रंग भी मिला हो सकता है। सात माह पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावट की आशंका में गोदाम में रखे गए भुने चने के सैंपल की रिपोर्ट में ऐसा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।

इस चने में औरामाइन डाई यानी हानिकारक कृत्रिम पीले रंग की मौजूदगी मिली है। विभाग ने न्यायालय के आदेश पर सीज किए गए 36,580 किलोग्राम भुने चने को नष्ट कराया। इसकी अनुमानित कीमत 33.48 लाख रुपये आंकी गई है। इससे पहले शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनकी स्थित पीतांबरा इंटरप्राइजेज मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा था, जहां चावल में जहरीला रंग मिलाकर हल्दी बनाई जा रही थी।

जहरीले केमिकल से किया जा रहा पीला विभाग ने 5.86 लाख रुपये का मिलावटी स्टॉक जब्त कर फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया और जांच के लिए नमूने भेजे।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि औरामाइन डाई (औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला सिंथेटिक पीला रंग) का प्रयोग जूट, चमड़ा व कपड़ा रंगने में होता है।

खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। इसलिए चने को असुरक्षित घोषित कर गोदाम में रखा गया था। सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 17 दिसंबर 2025 को खाद्य विभाग की टीम ने बिनगवां स्थित बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स के गोदाम से भुना चना पकड़ा था।

14 जुलाई को ही नष्ट करने के आदेश जांच टीम ने गोदाम को सील करने के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे थे। मामला एमएम न्यायालय प्रथम में था। कोर्ट ने सरकार बनाम महेश कुमार गुप्ता से संबंधित दो वादों में सीज सामग्री के निस्तारण पर बीती 14 जुलाई को नष्ट करने के आदेश जारी किए।

न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति ने नगर निगम के भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में अनुबंधित फर्म मेसर्स एनवायरमेंटल टेक्नो आगरा के माध्यम से चने को नष्ट कराया।