Kanpur News: कानपुर के रामादेवी में फ्लाईओवर पर सड़क धसने से हुआ बड़ा गड्ढा, लगा भीषण जाम

कानपुर में लगातार हो रही बार‍िश के चलते आज रामादेवी फ्लाईओवर पर सड़क धसने से बड़ा गड्ढा हो गया। ज‍िससे हाईवे पर कई क‍िलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची एनएचआइ की टीम ने जांच करने के बाद बताया क‍ि इसकी मरम्‍मत होने में करीब 45 द‍िन का समय लगेगा। सड़क धंसने की वजह से फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार थम गई है।

Kanpur News: कानपुर में धसा रामादेवी में फ्लाईओवर

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता। रामादेवी फ्लाईओवर पर शनिवार को सड़क धंसने की वजह से गड्ढा हो गया। इस दौरान नौबस्ता से रामादेवी आने वाली लेन पर यातायात बाधित होने की वजह से जाम लग गया। सूचना पर एनएचएआई के प्रबंधक पियूष पांडे मौके पर हाईवे की स्थिति देखने पहुंचे। रामादेवी फ्लाईओवर पर शनिवार सुबह अचानक सड़क धंस गई। इस दौरान करीब सात फुट चौड़ा गड्ढा हो गया। जिससे सड़क की सरिया तक बाहर निकल आई। सड़क धंसने की वजह से फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार थम गई। धीरे-धीरे वालों की कतार लगने से जाम की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में वाहनों की कतार नौबस्ता तक लग गई। इस दौरान नौबस्ता से आ रहे वाहनों ने सर्विस लेन से होकर गुजरना शुरू कर दिया। जानकारी होने पर एनएचएआई और फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारी पहुंचे। एनएचएआई के प्रबंधक पीयूष पांडे ने बताया कि बारिश के कारण सड़क धंस गई है। इसकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जिसमें करीब डेढ़ माह का समय लगेगा।

Edited By: Prabhapunj Mishra