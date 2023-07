Kanpur: रामादेवी फ्लाई ओवर की सड़क को पूरा काटा, अब फ्रेम लगा होगा ढलाई का काम

रामादेवी फ्लाई ओवर पर शनिवार की सुबह नौबस्ता की तरफ से आने वाली लेन पर सड़क धंसने से करीब सात फुट चौड़ा गड्ढा हो गया था। जिससे फ्लाई ओवर पर यातायात बाधित होने से जाम लग गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एनएचएआई के अधिकारियों ने निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को बंद कराया था। फिर वाहनों को उसके बगल की लेन से वाहनों को निकालना शुरू किया था।

रामादेवी फ्लाई ओवर की सड़क को पूरा काटा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कानपुर: रामादेवी फ्लाई ओवर में सड़क धंस जाने के बाद रविवार को मरम्मत का काम शुरू किया गया। वहीं तीसरे दिन की सुबह मंगलवार को सड़क की कटाई का काम पूरा किया गया। अब साफ सफाई के बाद फ्रेम लगा सीमेंट की ढलाई का काम किया जाएगा। रामादेवी फ्लाई ओवर पर शनिवार की सुबह नौबस्ता की तरफ से आने वाली लेन पर सड़क धंसने से करीब सात फुट चौड़ा गड्ढा हो गया था। जिससे फ्लाई ओवर पर यातायात बाधित होने से जाम लग गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एनएचएआई के अधिकारियों ने निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को बंद कराया था। फिर वाहनों को उसके बगल की लेन से वाहनों को निकालना शुरू किया था। रविवार सुबह विभाग ने ड्रिल मशीन से सड़क को काटने का काम शुरू किया था। जो मंगलवार को पूरा हो सका। सुबह सड़क की कटाई के के बाद झाड़ू से साफ सफाई की गयी। अब सरियों का जाल डाल फ्रेम लगाया जाएगा। फिर सीमेंट से उसकी ढलाई की जाएगी। उधर वाहन फ्लाई ओवर से अभी भी वाहन रेंग रेंगकर निकल रहे थे। जिससे वाहनों की लाइन लग रही थी।

Edited By: Nitesh Srivastava