Railway की बिछड़ों को अपनों से मिलाने की पहल ' नन्हे फरिश्ते ', 3 महीने में 97 बच्चों को मिलाया, 176 रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रयागराज मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने आपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत तीन महीने में 176 बच्चों को ट्रेनों और प्लेटफार्मों से रेस्क्यू किया। इनमें से 97 बच्चों की पहचान और उनके परिजनों का पता लगाकर उन्हें परिवार के सुपुर्द किया गया। वहीं, 79 बच्चों को एनजीओ और चाइल्डलाइन के हवाले किया गया।

आरपीएफ के जवान ट्रेनों, प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसर में अकेले या भटके हुए बच्चों पर नजर रखते हैं। बच्चा मिलने पर उनसे बातचीत कर उसके घर और परिजनों के बारे में पता करते हैं। इसके बाद संबंधित थानों और परिजनों की पहचान करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद बच्चे को परिजनों को सौंप देते हैं।

पिछले साल भी 652 बच्चों का हुआ था रेस्क्यू वर्ष 2025-26 में प्रयागराज मंडल में आरपीएफ ने 652 बच्चों को रेस्क्यू किया था। इनमें से 400 से अधिक बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया। कई मामलों में आरपीएफ ने बच्चों की ओर से बताए गए पते और फोन पर संपर्क करने के बाद उनके परिवार तक पहुंचाया गया।

कटिहार से भटककर कानपुर सेंट्रल पहुंचा बच्चा हाल ही में कटिहार से भटककर एक बच्चा कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया। यहां पर अकेले घूमते बच्चे पर आरपीएफ की नजर पड़ी तो उससे बातचीत की गई। बच्चे ने परिजनों से जुड़ी जानकारी दी। इस पर आरपीएफ ने संबंधित लोगों से संपर्क किया। परिजनों को सूचना दी गई और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को परिवार से मिलाया गया।

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