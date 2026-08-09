Lucknow-Kanpur Expressway धंसने के बाद ट्रांसगंगा पुल पर सवाल, विवादित PNC-SP Singla कंपनी को मिला 500 करोड़ का ठेका

रितेश द्विवेदी, कानपुर। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने और घाटमपुर ओवरब्रिज में दरार की घटनाओं के बाद अब कानपुर को उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी से जोड़ने वाले 500.50 करोड़ रुपये के पुल का निर्माण भी विवादों में रही दो कंपनियां करेंगी। आगरा की पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और हरियाणा की एसपी सिंगला कंपनी के संयुक्त उपक्रम को यह ठेका मिला है।

दोनों कंपनियों के पिछले निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवालों के चलते इस महत्वाकांक्षी परियोजना की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि सेतु निगम के अधिकारियों को कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वह अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे।

ट्रांसगंगा सिटी पुल निर्माण में पीएनसी के साथ शामिल संयुक्त भागीदार कंपनी एसपी सिंगला कंपनी विवादों में रह चुकी है। चार जून 2023 को बिहार के भागलपुर में 1,717 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का हिस्सा गिरने के मामले में कंपनी जांच के दायरे में आई थी। मई 2020 में पटना की लोहिया पथ चक्र परियोजना के दौरान कंक्रीट स्लैब गिरने से तीन बच्चों की मौत के मामले में भी कंपनी का नाम सामने आया था।

इन घटनाओं के बावजूद दोनों कंपनियों को ट्रांसगंगा पुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का ठेका मिलने से सवाल उठ रहे हैं। परियोजना के तहत कुल 753 करोड़ रुपये की लागत से वाई आकार का पुल बनाया जाएगा, जिसमें 500.50 करोड़ रुपये निर्माण कार्य पर खर्च होंगे। करीब चार किलोमीटर लंबे पुल का 1,825 मीटर हिस्सा गंगा नदी के ऊपर बनेगा और यह कानपुर के रानीघाट व धोबीघाट को सीधे उन्नाव की ट्रांसगंगा सिटी से जोड़ेगा।

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20 जून को घाटमपुर में पीएनसी का बनाया ओवर ब्रिज में आई थी दरार पीएनसी इंफ्राटेक का नाम घाटमपुर में ओवरब्रिज से भी जुड़ा है। पीएनसी ने 46 करोड़ रुपये की लागत घाटमपुर ओवर ब्रिज का निर्माण किया था। 12 नवंबर 2022 को लोड टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल गया था, लेकिन 20 जून को ओवर ब्रिज में दरार आने के बाद 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि एनएचएआइ के अफसरों ने पीएनसी को जिम्मेदार कंपनी बताते हुए मरम्मत का कार्य कराया था।