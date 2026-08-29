दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, 2030 तक 35 मिलियन टन का लक्ष्य; ‘मिशन सेहत’ से जुड़ेगी खेती और सेहत

जागरण संवाददाता, कानपुर। देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्ष 2030-31 तक दालों का उत्पादन बढ़ाकर 35 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा समय में देश में दालों का उत्पादन 27.4 मिलियन टन है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में करीब पौने दो मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वहीं, बदलते मौसम और पोषण की चुनौती से निपटने के लिए आईसीएआर और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मिलकर ‘मिशन सेहत’ शुरू किया है। इसके माध्यम से खेती, पोषण और मानव स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जोड़कर काम किया जाएगा।

यह जानकारी आईसीएआर के महानिदेशक डा. एमएल जाट ने शनिवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। वह विश्वविद्यालय एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रबी दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 31वीं वार्षिक समूह बैठक में शामिल होने कानपुर पहुंचे थे।

डा. जाट ने कहा कि ‘सेहत’ का अर्थ साइंस एक्सीलेंस फार हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका उद्देश्य केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मिट्टी, पौधे, पशु, मनुष्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना है। उन्होंने कहा कि अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधे स्वस्थ होंगे, पौधे और पशु स्वस्थ होंगे तो मानव स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। उनका मानना है कि खाना ही असली दवाई है, इसलिए लोगों की थाली तक पोषणयुक्त और स्वस्थ भोजन पहुंचाना जरूरी है।

95 प्रतिशत नई किस्में मौसम की मार सहने में सक्षम जलवायु परिवर्तन के सवाल पर डा. जाट ने कहा कि आईसीएआर का अनुसंधान अब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर केंद्रित है। वर्तमान में विकसित हो रही करीब 95 प्रतिशत नई फसल किस्मों में सूखा, पाला, अधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा जैसी विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में लगातार मौसम की चुनौतियां सामने आने के बावजूद देश का कृषि उत्पादन बढ़ा है, जिसमें जलवायु अनुकूल किस्मों और तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सितंबर में आएगी गन्ने की नई किस्म गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल पर डा. जाट ने बताया कि सितंबर में गन्ने की एक नई किस्म जारी की जाएगी। इसे करनाल स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया है। इसके अलावा लखनऊ स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान में भी गन्ने की कुछ नई किस्में तैयार की गई हैं। इन्हें किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है।

जरूरत के हिसाब से डालें खाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग पर डा. जाट ने कहा कि किसी भी चीज का जरूरत से अधिक इस्तेमाल नुकसानदेह है। जिस प्रकार चिकित्सक की सलाह के बिना अधिक दवा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, उसी तरह खेत में आवश्यकता से अधिक यूरिया और कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी, पर्यावरण और किसान की जेब, तीनों पर असर डालता है। उन्होंने किसानों से सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर मिट्टी की जांच कराने और उसी के अनुरूप उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की। कहा कि जिस पोषक तत्व की कमी है, उसी को पूरा करना जरूरी है। बिना जरूरत यूरिया डालने से न तो मिट्टी की वास्तविक कमी दूर होगी और न ही उत्पादन में अपेक्षित लाभ मिलेगा।