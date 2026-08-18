कानपुर में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी सिपाही अयोध्या से गिरफ्तार, शादी का दिया था झांसा
मंधना, कानपुर की एक किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले सिपाही अश्वनी चौहान को अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया गया है।
HighLights
दुष्कर्म का आरोपित सिपाही अश्वनी चौहान अयोध्या से गिरफ्तार।
कानपुर की किशोरी से शादी का झांसा देकर किया शोषण।
पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मंधना निवासी किशोरी (अब बालिग) को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी से इन्कार करने वाले सिपाही को बिठूर पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित सिपाही वर्तमान में अमेठी मे तैनात है और उसका दारोगा के पद पर चयन भी हो गया है।
मंधना निवासी युवती ने पिछले सप्ताह डीसीपी पश्चिम को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 में जब वह 15 साल की थी, तब बिल्हौर के मुनीश्वर अवस्थी नगर निवासी अश्वनी चौहान उसके यहां किराये पर दुकान चलाता था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसा उसका शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता ने घर वालों ने जब अश्वनी के स्वजन शिकायत की तो उन्होंने बालिग होने पर शादी का आश्वासन दिया। आरोप है कि इसके बाद भी वह शोषण करता रहा। वर्ष 2025 में उसकी सिपाही पर अमेठी में नौकरी लग गई और परीक्षा देकर हाल ही में उसका दारोगा पद पर चयन भी हो गया।
इस साल मार्च में जब शादी की बात कही तो आरोपित और उसके स्वजन ने जातिसूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। एसीपी कल्याणपुर ने मामले की जांच की तो आरोप सही पाए गए और आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो व एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आरोपित को अयोध्या से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
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