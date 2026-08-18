कानपुर में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी सिपाही अयोध्या से गिरफ्तार, शादी का दिया था झांसा

जागरण संवाददाता, कानपुर। मंधना निवासी किशोरी (अब बालिग) को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और शादी से इन्कार करने वाले सिपाही को बिठूर पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित सिपाही वर्तमान में अमेठी मे तैनात है और उसका दारोगा के पद पर चयन भी हो गया है।

मंधना निवासी युवती ने पिछले सप्ताह डीसीपी पश्चिम को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 में जब वह 15 साल की थी, तब बिल्हौर के मुनीश्वर अवस्थी नगर निवासी अश्वनी चौहान उसके यहां किराये पर दुकान चलाता था। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसा उसका शारीरिक शोषण किया।

पीड़िता ने घर वालों ने जब अश्वनी के स्वजन शिकायत की तो उन्होंने बालिग होने पर शादी का आश्वासन दिया। आरोप है कि इसके बाद भी वह शोषण करता रहा। वर्ष 2025 में उसकी सिपाही पर अमेठी में नौकरी लग गई और परीक्षा देकर हाल ही में उसका दारोगा पद पर चयन भी हो गया।