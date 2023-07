Irfan Solanki Case: सपा विधायक इरफान सोलंकी प्रकरण में आगजनी मामले में पुलिस को मिले चश्मदीद

Irfan Solanki Case डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी महिला नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जे के लिए सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान ने अपने गुर्गों से बीते सात नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगवा दी थी। जिसमें पीड़िता ने विधायक उसके भाई समेत अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब पुल‍िस को चश्मदीद म‍िल गए हैं।

Irfan Solanki Case: सपा विधायक इरफान सोलंकी प्रकरण

कानपुर, जागरण संवाददाता। विधवा के प्लाट पर कब्जे की कोशिश और आगजनी के जिस मामले में सपा विधायक इरफान साेलंकी जेल में हैं, उसमें आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। पुलिस को इस मामले में दो स्वतंत्र चश्मदीद मिल गए हैं, जो कि मौका-ए-वारदात के समय घटनास्थल की ओर से गुजर रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों चश्मदीद खुद पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस अब इन दोनों की गवाही अदालत में कराने की योजना बना रही है। जाजमऊ निवासी विधवा नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जे और आगजनी का यह मामला सात सितंबर 2022 का है। नजीर ने इस प्रकरण में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपित बनाते हुए आठ सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में इस प्रकरण में पुलिस की जांच में शौकत अली, पूर्व पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटे वाला, अज्जन, अनूप यादव समेत इस अन्य नाम प्रकाश में आए, जिसमें अभी दो की गिरफ्तारी शेष है। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए छह महीने का समय नियत किया हुआ है। सात अगस्त से पहले मुकदमे का निस्तारण होने की संभावना है। इस मुकदमे में इन दिनों फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर रोजाना सुनवाई हो रही है। पुलिस की ओर से इस प्रकरण में अब तक 14 गवाह पेेश किए जा चुके हैं। यह गवाह वादी पक्ष और पुलिस से जुड़े हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के सामने ऐसे दो गवाह पेश हुए, जो कि घटना के समय वहां मौजूद थे। दोनों स्वतंत्र गवाह हैं। यानी वह वादी या प्रतिवादी किसी पक्ष से संबंधित नहीं है। घटना के समय वह घटनास्थल से गुजर रहे थे। हालांकि पुलिस सुरक्षा कारणों से अभी इन दोनों गवाहों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि जल्द ही चश्मदीद गवाहों के बयान अदालत के सामने दिलाए जाएंगे। पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत इनके बयान दर्ज कर चुकी है। उन्होंने घटना के समय सोलंकी भाइयों की मौजूदगी सहित अन्य आरोपितों की मौजूदगी व आगजनी की घटना को देखना बताया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra