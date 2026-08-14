कानपुर मुमताज हत्याकांड: पुलिस बिछाए रही जाल, आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा रानू, रिंद नदी पास सिर मुंडवाए देखा गया

जागरण संवाददाता, कानपुर। साढ़ में युवक की हत्या कर भागे 25 हजार के इनामी मुख्य आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए चित्रकूट में सिर तक मुंडवा लिया। पैसे न होने पर वह कई दिनों से बिना टिकट साढ़ से लेकर गोवा तक ट्रेन से सफर कर चुका है, लेकिन अब वह आत्मसमर्पण करने की फिराक में है। इसकी भनक लगते ही पुलिस की कई टीमों ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया।

साढ़ से लेकर कचहरी तक कई टीमें तैनात रहीं, लेकिन आरोपित कोर्ट ही नहीं पहुंचा। पुलिस की दो टीमें उसे गांव के आसपास व जंगलों में तलाशती रहीं। चर्चा है कि कुछ ग्रामीणों को हत्यारोपित रानू देर रात रिंद नदी के पास दिखा था। वहीं, पुलिस को मुमताज के घर से लूटा गया डीवीआर पास के एक तालाब से मिल गया है। पुलिस डीवीआर के जरिये वारदात के फुटेज निकालने का प्रयास करेगी।

साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव निवासी मुमताज के घर पर शुक्रवार रात पारिवारिक भाई शोयल खान उर्फ रानू साथी बिधनू के दलेलपुर गांव निवासी आशीष उर्फ काशी के साथ घुसा था। दोनों ने मुमताज की पीट-पीटकर हत्या की और विरोध करने पर पत्नी शाहजहां को भी अधमरा कर लूटपाट की थी। पुलिस ने आशीष को मुठभेड़ में गिरफ्तार लिया था। हत्यारोपित रानू की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस मानिकपुर के बाद चित्रकूट पहुंची। रानू की फोटो दिखा वहां लोगों से उसके बारे में पूछ रही थी।

रानू पुलिस को टकराया, लेकिन उसने सिर मुंडवा रखा था, जिससे पुलिस पहचान नहीं सकी और उसे उसकी फोटो दिखा पूछने लगी। वह इन्कार करते हुए चला गया। हालांकि, पुलिस ने जब सीसी कैमरे जांचे तो वही हत्यारोपित निकला। इसके बाद वह चित्रकूट से कई जिलों में पहुंचा व बाद में गोवा चला गया।

पुलिस भी उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए पहुंची। वहां के फुटेज में भी हत्यारोपित दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपना फोन वहीं कहीं फेंक दिया, जिससे उसकी लोकेशन अब नहीं बदल रही है। उधर, पुलिस को कानपुर में एक वकील मिला, जिसे हत्यारोपित ने किसी अन्य से फोन कर आत्म समर्पण करने की बात कही।