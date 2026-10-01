पीएम मत्स्य संपदा योजना: मत्स्य पालकों को 5 लाख का बीमा सुरक्षा कवच; छह जिलों में पहुंचा योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर। नदी, तालाब और जल स्रोतों में रोजाना जोखिम उठाकर काम करने वाले मत्स्य पालकों के लिए अब सुरक्षा का मजबूत सहारा उपलब्ध हो गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरे मंडल के 5213 मत्स्य पालक परिवारों को दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है। वर्ष 2020 से लगातार संचालित इस योजना ने मत्स्य पालकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिया है। अब किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक राहत मिल सकेगी।

मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों के लिए यह योजना आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। जल स्रोतों में काम करने के दौरान दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में बीमा सुरक्षा मिलने से परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा मिल रहा है। योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही प्रशिक्षण और अन्य सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

मत्स्य पालकों में बढ़ा आत्मविश्वास बिल्हौर के राढ़ा गांव निवासी गिरिजा शंकर ने बताया कि नदी और तालाब में काम करना हमेशा जोखिम भरा होता है। पहले किसी अनहोनी की चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब बीमा सुरक्षा मिलने से परिवार भी निश्चिंत है और काम करने का हौसला बढ़ा है।