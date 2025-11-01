पेंशनर्स अब मोबाइल पर चेहरा दिखाकर जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर

जागरण संवाददाता, कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स के लिए नई सुविधा लागू कर दी है। इसके तहत पेंशनर्स अपने मोबाइल पर चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सक सकेंगे। फेस आथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा मिलने लगी है। अभी तक पेंशनधारकों को आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में थंब इंप्रेशन (अंगूठे की छाप) देना होता था। इस कारण ज्यादातर पेंशनर को अपने क्षेत्रीय भविष्य निधि दफ्तर या आनलाइन जनसुविधा केंद्रों में जमा करना होता था।