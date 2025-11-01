पेंशनर्स अब मोबाइल पर चेहरा दिखाकर जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर
पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब वे अपने मोबाइल फोन से चेहरे की पहचान द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस नई सुविधा से उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स के लिए नई सुविधा लागू कर दी है। इसके तहत पेंशनर्स अपने मोबाइल पर चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सक सकेंगे। फेस आथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा मिलने लगी है। अभी तक पेंशनधारकों को आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में थंब इंप्रेशन (अंगूठे की छाप) देना होता था। इस कारण ज्यादातर पेंशनर को अपने क्षेत्रीय भविष्य निधि दफ्तर या आनलाइन जनसुविधा केंद्रों में जमा करना होता था।
कानपुर क्षेत्रीय भविष्य निधि दफ्तर से 85,646 पेंशनर्स जुड़े हैं। इन्हें वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होता है। जीवन प्रमाणपत्र जमा न करने पर पेंशन रोक दी जाती है। पूरे प्रदेश में भविष्य निधि के 6.32 लाख पेंशनर्स हैं। प्रदेश में कानपुर समेत आठ क्षेत्रीय भविष्य निधि दफ्तर है। सबसे ज्यादा 1.71 लाख पेंशनर्स गोरखपुर में हैं।
क्षेत्रीय भविष्य निधि दफ्तर से इतने पेंशनर्स जुड़े
|क्षेत्रीय कार्यालय
|कुल पेंशनर्स
|आगरा
|43,912
|प्रयागराज
|62,131
|बरेली
|31,938
|गोरखपुर
|1,07,185
|कानपुर
|85,646
|लखनऊ
|68,885
|मेरठ
|1,05,157
|नोएडा
|27,396
|वाराणसी
|1,00,503
|कुल
|6,32,753
इस तरह जमा करें जीवन प्रमाणपत्र
- -पेंशनर/परिवार पेंशनर अपने एंड्रायड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर आधार फेस आरडी एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टाल करें।
- -जीवन प्रणाम एप्लिकेशन डाउनलोड करें। दोनों एप्लिकेशन इंस्टाल करने के बाद जीवन प्रमाण एप खोलें और आपरेटर आथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) प्रक्रिया पूरी करें। आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज करें। आधार में जैसा नाम है, वह भरें और फेस स्कैन की अनुमति दें। आपरेटर प्रमाणीकरण एक बार ही किया जाता है।-पेंशनर प्रमाणीकरण में आधार संख्या, मोबाइल नंबर व अन्य विवरण दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करें सबमिट कर दें।
- -आगे की स्क्रीन पर नाम (आधार के अनुसार), पेंशन का प्रकार, स्वीकृत करने वाली प्राधिकरण, वितरण एजेंसी, पीपीओ नंबर, पेंशन खाते का नंबर भरें। इसके बाद सहमति प्रदान कर फेस स्कैन करें। फेस स्कैन पूर्ण होने पर स्क्रीन पर प्रमाण आइडी और पीपीओ नंबर के साथ सफलता संदेश दिखाई देगा।
- -डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए पेंशनर jeevanpramaan.gov.in पर जाकर पेंशनर लागिन साइन इन जीवन प्रमाण आइडी दर्ज करें और अपना प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
सभी पेंशन भोगी किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अपने सर्वोदय नगर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के जनसंपर्क विभाग में जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवा सकते हैं। जनसंपर्क विभाग में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। -शाहिद इकबाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
