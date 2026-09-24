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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के अस्पतालों की ओपीडी लिस्ट, 25 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Ankush Kumar Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:31 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 07:44 PM (IST)

कानपुर सहित 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 25 सितंबर शुक्रवार को ओपीडी का संचालन होगा।

कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के अस्पतालों की ओपीडी लिस्ट।

कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के अस्पतालों की ओपीडी लिस्ट।

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  1. 25 सितंबर को कानपुर सहित 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं उपलब्ध।

  2. कानपुर के एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद।

  3. इटावा, उन्नाव, फर्रुखाबाद सहित अन्य जिलों की ओपीडी सूची।

जागरण संवाददाता, कानपुर। 25 सितंबर शुक्रवार की ओपीडी में कानपुर समेत आसपास के जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी रहेगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे।

वहीं इटावा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, उन्नाव, उरई, फतेहपुर, औरैया, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और कन्नौज में भी ओपीडी का संचालन होगा। अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में सेवाएं सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक रहेंगी।

मरीज संबंधित अस्पताल में निर्धारित विभाग और डॉक्टर के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। कन्नौज में मेडिकल कालेज के साथ जिला अस्पताल की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।

कानपुर नगर की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
एलएलआर अस्पताल सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक मनोरोग विभाग डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
नाक, कान और गला (ENT) डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
मेडिसिन विभाग डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
त्वचा रोग विभाग डॉ. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डॉ. शिशिर धर
नेत्र रोग विभाग डॉ. नम्रता पटेल
सर्जरी व हड्डी रोग सर्जरी: डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
हड्डी रोग: डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
जीएसवीएसएस पीजीआई सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक न्यूरोलॉजी डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
न्यूरोसर्जरी डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन डॉ. विनय कुमार
यूरोलाजी डॉ. अनिल वैद
नेफ्रोलाजी डॉ. युवराज गुलाटी
पेन मेडिसिन डॉ. नेहा कुमार
उर्सुला अस्पताल सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक फिजिशियन डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
सर्जरी डॉ. वीकेएस कटियार
ईएनटी (ENT) डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
नेत्र रोग डॉ. आरए मिर्जा
आर्थोपेडिक (हड्डी) डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
बाल रोग डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
त्वचा व मनोरोग त्वचा रोग: डॉ. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग: डॉ. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक मेडिसिन विभाग डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
शिफ्ट के अनुसार कार्डियक सर्जरी डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 02:00 से शाम 06:00 बजे तक)
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक चेस्ट रोग डॉ. संजय वर्मा
कांशीराम चिकित्सालय सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक जनरल सर्जरी डॉ. वसंत लाल
नेत्र रोग डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला डॉ. अतुल सचान
आर्थो (हड्डी रोग) डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
बाल रोग डॉ. सतीश कुमार

नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

इटावा की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जनरल मेडिसिन डॉ. जितेंद्र चौधरी (एमडी फिजिशियन), डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
श्वसन ओपीडी डॉ. विकास राजपूत (चेस्ट फिजिशियन)
बालरोग विभाग डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
दंतरोग विभाग डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. राहुल आनंद (सर्जन), डॉ. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नाक, कान, गला रोग डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
जनरल मेडिसिन डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
जनरल सर्जरी डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
न्यूरोलाजी डॉ. अनीता
स्त्री रोग डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
नेत्र रोग डॉ. अहमद हुसैन
हड्डी रोग डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
बाल रोग विभाग डॉ. रमेश चंद्र
कैंसर ओपीडी डॉ. प्रभा वर्मा

बांदा की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
जिला अस्पताल सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक रेडियोलाजिस्ट डॉ. किशुन कुमार
सर्जरी / जनरल सर्जरी डॉ. रामेंद्र कुमार, डॉ. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजिशियन डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
नाक, कान व गला (ENT) डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता, डॉ. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, डॉ. सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल, डॉ. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल सुबह 09:00 से दोपहर 03:00 तक मेडिसिन विभाग डॉ. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डॉ. संजय कुमार
बालरोग विभाग डॉ. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डॉ. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डॉ. मनोज वर्मा
ईएनटी (ENT) विभाग डॉ. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डॉ. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डॉ. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डॉ. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डॉ. निधि गुप्ता
स्त्रीरोग विभाग डॉ. मीनाक्षी

औरैया की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
जिला अस्पताल, औरैया सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विनोद कुमार
चेस्ट फिजिशियन डॉ. अवधेश कटियार
नाक, कान व गला (ENT) डॉ. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित गहोई
मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं
जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं

महोबा की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर / विशेषज्ञ
जिला अस्पताल, महोबा सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक मनोरोग विभाग काउंसलर / मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला (ENT) डॉ. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन विभाग डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज, डॉ. गुलशेर
बाल रोग विभाग डॉ. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डॉ. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डॉ. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डॉ. डीके राय

हमीरपुर की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग कमरा नंबर विभाग उपलब्ध डॉक्टर
जिला अस्पताल, हमीरपुर सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक कमरा नंबर 07 त्वचा रोग डॉ. अतुल वर्मा
कमरा नंबर 08 हड्डी रोग डॉ. विपिन राजपूत
कमरा नंबर 101 जनरल सर्जरी डॉ. महेंद्र सिंह
कमरा नंबर 102 फिजिशियन डॉ. परमेंद्र प्रजापति
कमरा नंबर 114 जनरल ओपीडी डॉ. मोहित
कमरा नंबर 115 नाक, कान व गला (ENT) डॉ. विकास यादव
कमरा नंबर 116 दंत रोग डॉ. जीतेंद्र सचान, डॉ. सुनीता
कमरा नंबर 120 नेत्र रोग डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. एके सिंह
कमरा नंबर 122 मनोरोग डॉ. नीता वर्मा
कमरा नंबर 126 बाल रोग डॉ. आशुतोष निरंजन

कन्नौज की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग कक्ष सं. विभाग उपलब्ध डॉक्टर संपर्क (सीएमएस)
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक - जनरल मेडिसिन डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह डॉ. दिलीप सिंह (CMS)
9415487268
- जनरल सर्जरी डॉ. अजीत सिंह
- अस्थि रोग (हड्डी रोग) डॉ. रोहित यादव
- बाल रोग डॉ. कैलाश सोनी
- प्रसूति रोग (स्त्री रोग) डॉ. शिखा भारती, डॉ. अमृता नायक
- नाक-कान-गला (ENT) डॉ. अवनीश कुमार
- मानसिक रोग डॉ. अम्ब्रीश मिश्रा
- दंत रोग डॉ. हर्षिता गौतम
- नेत्र रोग डॉ. जटा शंकर, डॉ. करिश्मा
- त्वचा रोग डॉ. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक कक्ष 2 हड्डी रोग डॉ. सूरज कुमार डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी (CMS)
9454455303
कक्ष 3 फिजिशियन डॉ. चितरंजन
कक्ष 4 सामान्य चिकित्सा डॉ. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 ईएनटी (ENT) डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 बाल रोग डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
कक्ष 19 दंत रोग डॉ. अरविंद
कक्ष 20 नेत्र रोग डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
कक्ष 26 सर्जन डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
कक्ष 27 मनोरोग विभाग डॉ. स्वाति कटियार
कक्ष 28 फिजिशियन डॉ. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक कक्ष 2 फिजिशियन डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
कक्ष 3 सामान्य / महिला चिकित्सा डॉ. आंचल, डॉ. निधि

उन्नाव की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर हेल्पलाइन / संपर्क नंबर
जिला पुरुष अस्पताल, उन्नाव सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक नाक, कान और गला रोग (ENT) डॉ. निरुपम अवस्थी सीएमओ उन्नाव:
8005192700

सीएमएस (पुरुष अस्पताल):
8005192800
मेडिसिन (फिजिशियन) डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डॉ. बृज कुमार, डॉ. अमित श्रीवास्तव
नेत्ररोग विभाग डॉ. फैजल जुबेर, डॉ. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग (सर्जन) डॉ. संजय वर्मा
हड्डी रोग (अस्थिरोग विशेषज्ञ) डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. विकास सचान, डॉ. मनीष चौरसिया
त्वचारोग विभाग डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डॉ. अमरेश कुमार
एनसीडी (NCD) क्लीनिक डॉ. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डॉ. सत्येंद्र
मानसिक रोग डॉ. विकास दीक्षित
जिला महिला अस्पताल, उन्नाव सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉ. नेहा सीएमएस (महिला अस्पताल):
8318233993

चित्रकूट की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर संपर्क नंबर
जिला अस्पताल, चित्रकूट सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर डॉ. शैलेंद्र कुमार (CMS)
8005192745
फिजिशियन / जनरल फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार, डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
नाक, कान व गला (ENT) डॉ. राम नरेश राजपूत
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता मिश्रा
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल
गैर संचारी रोग (NCD) डॉ. भास्कर सिंह

जालौन की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर संपर्क नंबर
जिला चिकित्सालय, जालौन सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक सर्जरी विभाग डॉ. केपी सिंह सीएमएस (जिला अस्पताल)
9415532973
बाल रोग विभाग डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग (हड्डी रोग) डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
दंत रोग विभाग डॉ. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 तक नेत्र विभाग डॉ. एके पांडेय
अस्पताल का नाम विभाग उपलब्ध डॉक्टर संपर्क नंबर
राजकीय मेडिकल कालेज जनरल मेडिसिन डॉ. जीतम सिंह सीएमएस (राजकीय मेडिकल कालेज)
9454369390
अस्थि रोग विभाग (हड्डी रोग) डॉ. अश्विन कुमार
सर्जरी विभाग डॉ. नीरज सिंह राजपूत
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. कपिल सिंह निरंजन
बाल रोग विभाग डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
मनोरोग विभाग डॉ. प्रवीन सचान
दंत रोग विभाग डॉ. हिना रहमान
नेत्र रोग विभाग डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग (ENT) डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग (त्वचा रोग) डॉ. कुलदीप वर्मा
टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. मोहन मातृया

फर्रुखाबाद की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक जनरल सर्जन डॉ. अक्षय जोयल
फिजिशियन डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक सक्सेना
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषिकांत वर्मा
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजिशियन डॉ. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ (ENT) डॉ. नवनीत कुमार
पैथोलॉजी डॉ. जय सिंह (पैथोलाजिस्ट)
माइक्रोबायोलॉजी डॉ. प्रवीन कुमार (माइक्रोबायोलॉजिस्ट)
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा

कानपुर देहात की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर शिकायत / संपर्क नंबर
मेडिकल कालेज, कानपुर देहात सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक मेडिसिन डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह शिकायत नंबर:
9506502480
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सविता साहू, डॉ. गीता यादव
हड्डी रोग डॉ. राम कुमार गौतम
बाल रोग डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डॉ. जयवर्धन
त्वचा रोग डॉ. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा (मानसिक रोग) डॉ. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डॉ. जसवीर
दंत रोग डॉ. रूबी द्विवेदी

फतेहपुर की ओपीडी

अस्पताल का नाम समय / ओपीडी टाइमिंग विभाग उपलब्ध डॉक्टर
मेडिकल कालेज, फतेहपुर सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक मेडिसिन डॉ. संतोष कुमार, डॉ. शुभम
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
हड्डी रोग डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
नेत्र रोग डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा (चेस्ट/पल्मोनोलॉजी) डॉ. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी (हृदय रोग) डॉ. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा (मानसिक रोग) डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल, फतेहपुर सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक जनरल सर्जन डॉ. संतोष
जनरल फिजिशियन / फिजिशियन डॉ. तापस त्रिपाठी, डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह, डॉ. डीके वर्मा
नाक, कान व गला (ENT) डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एनके सक्सेना
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन