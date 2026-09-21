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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, 22 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:44 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2026 11:07 PM (IST)

कानपुर समेत मंडल के 13 जिलों में मंगलवार को अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी। मरीज ...और पढ़ें

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  1. कानपुर सहित 13 जिलों में विशेषज्ञ ओपीडी सेवाएं उपलब्ध।

  2. एलएलआर, पीजीआई समेत कई अस्पतालों में मिलेंगे चिकित्सक।

  3. मरीज जाने से पहले ओपीडी समय, डॉक्टर की उपलब्धता जांचें।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर समेत मंडल के कई जिलों में मंगलवार को अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिलेंगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कन्नौज, उन्नाव, उरई, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट और फतेहपुर के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में भी ओपीडी सेवाएं निर्धारित समय पर चलेंगी। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले संबंधित अस्पताल का ओपीडी समय और चिकित्सक की उपलब्धता जरूर जांच लें।

कानपुर एलएलआर अस्पताल (OPD)
समय: सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक
विभाग (Department) डॉक्टर (Doctors)
सर्जरी विभाग डॉ. संजय काला, डॉ. आरके जौहरी, डॉ. अनुराग सिंह
मेडिसिन विभाग डॉ. एसके गौतम, डॉ. रिचा गिरि, डॉ. एमपी सिंह
मनोरोग विभाग डॉ. आयुषी देवेंद्र सिंह
नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. हरेंद्र कुमार
त्वचा रोग विभाग डॉ. श्वेतांक
बाल रोग विभाग डॉ. अमितेश यादव, डॉ. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डॉ. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डॉ. शालिनी मोहन
हड्डी रोग विभाग डॉ. प्रगनेश कुमार, डॉ. भावेश कुमार, डॉ. सौरभ सक्सेना, डॉ. किशोर परिहार

जीएसवीएसएस पीजीआई (GSVSS PGI)
विभाग (Department) डॉक्टर (Doctors)
न्यूरोलाजी विभाग डॉ. वर्षा अंबानी, डॉ. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. अनुराग यादव, डॉ. इला कात्ययान, डॉ. प्रथमेश
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डॉ. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी विभाग डॉ. विशाल गुप्ता
यूरोलाजी विभाग डॉ. अनिल वैद
पेन मेडिसिन विभाग डॉ. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल (Ursula Hospital)
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
फिजिशियन डॉ. बीरबल
सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी (ENT) डॉ. प्रवीन सक्सेना
नेत्र रोग डॉ. अमित सक्सेना
आर्थोपेडिक (हड्डी रोग) डॉ. सुनील कुमार, डॉ. श्रीप्रकाश
बाल रोग डॉ. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डॉ. अरुण सिंघल
विभाग / विशेषज्ञता (Department) डॉक्टर (Doctors)
हृदय रोग संस्थान
मेडिसिन विभाग डॉ. एसके सिन्हा, डॉ. मुकेश झा, डॉ. प्रवीण शुक्ला
सर्जरी विभाग डॉ. नीरज कुमार
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. आनंद कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
नेत्र रोग डॉ. स्वरूप मोहन, डॉ. सोमनाथ डे
आर्थो (हड्डी रोग) डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. अभिषेक गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
बाल रोग डॉ. सतीश कुमार
त्वचा रोग डॉ. आशीष कटियार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

 

जिला अस्पताल, औरैया (OPD)
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विनोद कुमार
चेस्ट फिजिशियन डॉ. अवधेश कटियार
नाक कान गला विशेषज्ञ (ENT) डॉ. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहित गहोई
मनोरोग विशेषज्ञ नहीं (उपलब्ध नहीं)
हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं (उपलब्ध नहीं)
जनरल सर्जन नहीं (उपलब्ध नहीं)

 

जिला अस्पताल, बांदा (OPD)
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
रेडियोलाजिस्ट डॉ. किशुन कुमार
सर्जन डॉ. रामेंद्र कुमार
जनरल सर्जन डॉ. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला विशेषज्ञ (ENT) डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता, डॉ. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, डॉ. सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल, डॉ. विकास दीप बिल्हाटिया
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (OPD)
समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
विभाग (Department) डॉक्टर (Doctors)
मेडिसन विभाग डॉ. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डॉ. संजय कुमार
बालरोग विभाग डॉ. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डॉ. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डॉ. मनोज वर्मा
ईएनटी विभाग (ENT) डॉ. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डॉ. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डॉ. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डॉ. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डॉ. निधि गुप्ता
स्त्रीरोग रोग विभाग डॉ. मीनाक्षी

चित्राकूट जिला अस्पताल - ओपीडी समय सारणी

जिला अस्पताल, चित्रकूट (OPD)
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर
फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ (ENT) डॉ. राम नरेश राजपूत
जनरल फिजिशियन डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एके मोहन
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रफीक अंसारी
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी के लिए: सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार — 8005192745

ओपीडी समय सारणी - इटावा एवं फर्रुखाबाद

इटावा एवं फर्रुखाबाद ओपीडी (OPD) तालिका
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल, इटावा
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल मेडिसिन डॉ. शांतनु निगम, डॉ. अमरदीप सिंह, डॉ. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी (Chest Physician) डॉ. विकास राजपूत
बालरोग विभाग डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डॉ. अनूप शर्मा, डॉ. मंगल सिंह
दंतरोग विभाग डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
नाक, कान, गला रोग (ENT) डॉ. मनोज कुमार, डॉ. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा)
जनरल मेडिसिन डॉ. विजय कुमार वर्मा
ईएनटी (ENT) डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रितु गुप्ता
त्वचारोग (Skin) डॉ. स्वेता एस. कुमार
स्त्री रोग डॉ. वैभव कांति, डॉ. शिल्पी
जनरल सर्जरी डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
नेत्र रोग डॉ. मीनू बब्बर
हड्डी रोग (Orthopedics) डॉ. सुनील कुमार
बाल रोग डॉ. गनेश कुमार वर्मा
श्वसन संबंधी मेडिसिन (Pulmonary Medicine) डॉ. आशीष कुमार गुप्ता
डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
जनरल सर्जन डॉ. अक्षत जोयल
फिजीशियन डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक सक्सेना
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डॉ. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ (ENT) डॉ. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डॉ. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डॉ. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा

 

फतेहपुर ओपीडी (OPD) तालिका
समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डॉ. संतोष कुमार, डॉ. शुभम
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
हड्डी रोग (Orthopedics) डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
बाल रोग (Pediatrics) डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
नेत्र रोग (Ophthalmology) डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग (Dermatology) डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा (Pulmonology) डॉ. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी (Cardiology) डॉ. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा (Psychiatry) डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डॉ. संतोष
जनरल फिजीशियन डॉ. तापस त्रिपाठी, डॉ. डीके वर्मा
नाक, कान व गला रोग (ENT) डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. एनके सक्सेना
फिजीशियन डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. आरबी सिंह
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनम सचान
कार्डियोलाजी डॉ. राजीव तिवारी

 

जिला अस्पताल, महोबा (OPD)
समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर / विशेषज्ञ (Doctors / Specialists)
मनोरोग विभाग काउंसलर/मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान, और गला रोग विभाग (ENT) डॉ. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन विभाग डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज, डॉ. गुलशेर
बाल रोग विभाग डॉ. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डॉ. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डॉ. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डॉ. डीके राय

 

जिला अस्पताल, हमीरपुर (OPD)
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
कमरा नंबर विभाग / विशेषज्ञ (Department) डॉक्टर (Doctors)
07 त्वचा रोग डॉ. अतुल वर्मा
08 हड्डी रोग डॉ. ब्रह्मप्रकाश
101 जनरल सर्जरी डॉ. महेंद्र सिंह
102 फिजीशियन डॉ. परमेंद्र प्रजापति
114 जनरल ओपीडी डॉ. मोहित
115 नाक, कान व गला (ENT) डॉ. विकास यादव
116 दंत रोग डॉ. जीतेंद्र सचान, डॉ. सुनीता
120 नेत्र रोग डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. एके सिंह
126 बाल रोग डॉ. आशुतोष निरंजन

 

जिला जालौन ओपीडी (OPD) तालिका
समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक
विभाग (Department) डॉक्टर (Doctors)
जिला चिकित्सालय
अस्थि रोग विभाग (Orthopedics) डॉ. मधुसूदन सिंह, डॉ. राम द्विवेदी
सर्जरी विभाग (Surgery) डॉ. रंजीत परिहार
बाल रोग विभाग (Pediatrics) डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
जनरल मेडिसिन (General Medicine) डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा
दंत रोग विभाग (Dental) डॉ. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग (ENT) डॉ. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
नेत्र विभाग (Ophthalmology) डॉ. मनोज राजपूत, डॉ. शुचि वर्मा
समस्या होने पर संपर्क करें: जिला अस्पताल सीएमएस — 9415532973
राजकीय मेडिकल कालेज (OPD)
विभाग (Department) डॉक्टर (Doctors)
जनरल मेडिसिन डॉ. जीतम सिंह, डॉ. पारुल
अस्थि रोग विभाग (Orthopedics) डॉ. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी विभाग डॉ. निशांत सक्सेना, डॉ. आदर्श डॉडे
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. शिल्पा यादव
बाल रोग विभाग डॉ. कामिनी राजपूत, डॉ. छवि जायसवाल
मनोरोग विभाग डॉ. आशीष कुमार
दंत रोग विभाग डॉ. हरमूर्ति सिंह
नेत्र रोग विभाग डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग (ENT) डॉ. एसके राठौर, डॉ. रतिभान सिंह
चर्म रोग विभाग (Skin) डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. मधुलिका गुप्ता
टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. सुनील कुमार निखर
समस्या होने पर संपर्क करें: सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज — 9454369390

 

उन्नाव एवं कानपुर देहात ओपीडी (OPD) तालिका
ओपीडी समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग / विशेषज्ञ (Department / Specialist) डॉक्टर (Doctors)
उन्नाव - जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला रोग (ENT) डॉ. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डॉ. बृज कुमार, डॉ. अमित श्रीवास्तव
नेत्ररोग विभाग डॉ. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग (सर्जन) डॉ. संजय वर्मा
हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ) डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनोज, डॉ. विकास सचान
त्वचारोग विभाग डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डॉ. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक (NCD Clinic) डॉ. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक (Fever Clinic) डॉ. सत्येंद्र
उन्नाव - जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डॉ. अर्चना
उन्नाव ओपीडी शिकायत / संपर्क नंबर:
• सीएमओ उन्नाव: 8005192700
• सीएमएस (पुरुष जिला अस्पताल): 8005192800
• सीएमएस (महिला जिला अस्पताल): 8318233993
कानपुर देहात - मेडिकल कालेज
मेडिसिन डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सविता साहू, डॉ. गीता यादव
हड्डी रोग डॉ. राम कुमार गौतम
बाल रोग डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डॉ. जयवर्धन
त्वचा रोग डॉ. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डॉ. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डॉ. जसवीर
दंत रोग डॉ. रूबी द्विवेदी
कानपुर देहात मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480

 

कन्नौज ओपीडी (OPD) तालिका
ओपीडी समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
कक्ष संख्या विभाग / विशेषज्ञ (Department) डॉक्टर (Doctors)
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा (कन्नौज)
- जनरल मेडिसिन डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
- जनरल सर्जरी डॉ. अजीत सिंह
- अस्थि रोग (Orthopedics) डॉ. रोहित यादव
- बाल रोग (Pediatrics) डॉ. कैलाश सोनी
- प्रसूति रोग (Gynecology) डॉ. शिखा भारती, डॉ. अमृता नायक
- नाक-कान-गला (ENT) डॉ. अवनीश कुमार
- मानसिक रोग (Psychiatry) डॉ. अम्ब्रीश मिश्रा
- दंत रोग (Dental) डॉ. हर्षिता गौतम
- नेत्र रोग (Ophthalmology) डॉ. जटा शंकर, डॉ. करिश्मा
- त्वचा रोग (Dermatology) डॉ. गौरव पालीवाल
संपर्क करें: सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह — 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली (कन्नौज)
2 हड्डी रोग डॉ. सूरज कुमार
3 फिजीशियन डॉ. चितरंजन
4 चिकित्सक विभाग डॉ. निकेतन सक्सेना
12 ईएनटी (ENT) डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
13 बाल रोग डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
19 दंत रोग डॉ. अरविंद
20 नेत्र रोग डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
26 सर्जन (Surgery) डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
27 मनोरोग विभाग डॉ. स्वाति कटियार
28 फिजीशियन डॉ. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग (जिला अस्पताल)
2 फिजीशियन डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव
3 चिकित्सक विभाग डॉ. आंचल, डॉ. निधि
संपर्क करें: डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी (सीएमएस) — 9454455303