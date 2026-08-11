कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 12 अगस्त को किस ओपीडी में कौन से रहेंगे डॉक्टर, यहां देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों की ओपीडी में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। एलएलआर अस्पताल में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, दंत, ईएनटी और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। अस्पताल में सर्जरी स्पेशल ओपीडी भी संचालित होगी। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल, त्वचा और मनोरोग विभाग की ओपीडी चलेगी। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ मरीज देखेंगे। वहीं कांशीराम चिकित्सालय में जनरल सर्जरी, नेत्र, ईएनटी, आर्थो, बाल और त्वचा रोग विभाग में चिकित्सक सेवाएं देंगे। मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और ओपीडी समय की जानकारी जरूर कर लें। डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।