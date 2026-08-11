कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 12 अगस्त को किस ओपीडी में कौन से रहेंगे डॉक्टर, यहां देखें पूरी लिस्ट
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 12 अगस्त को उपलब्ध डॉक्टरों और उनके विभागों की पूरी सूची यहां दी गई है। इसमें एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और हृद ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 12 अगस्त के डॉक्टर।
एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला के विशेषज्ञ।
विभिन्न विभागों में उपलब्ध डॉक्टरों की विस्तृत जानकारी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों की ओपीडी में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। एलएलआर अस्पताल में सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, दंत, ईएनटी और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। अस्पताल में सर्जरी स्पेशल ओपीडी भी संचालित होगी। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल, त्वचा और मनोरोग विभाग की ओपीडी चलेगी। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ मरीज देखेंगे। वहीं कांशीराम चिकित्सालय में जनरल सर्जरी, नेत्र, ईएनटी, आर्थो, बाल और त्वचा रोग विभाग में चिकित्सक सेवाएं देंगे। मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और ओपीडी समय की जानकारी जरूर कर लें। डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन विभाग
|डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. अमृता श्रीवास्तव
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. शिशिर धर
|सर्जरी स्पेशल ओपीडी
|डा. कुश पाठक
|नेत्र रोग विभाग
|डा. पारुल सिंह
|सर्जरी विभाग
|डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|चिकित्सक
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. मोहित त्रिपाठी
|यूरोलाजी विभाग
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|फिजिशियन
|डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
|सर्जन
|डा. बीके सिंह
|ईएनटी
|डा. बृजेंद्र शुक्ला
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन विभाग
|विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया
|सर्जरी विभाग
|विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार