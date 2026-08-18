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कानपुर में वर्षा के बाद देर रात बंगाली मोहाल में गिरा जर्जर मकान, परिवार सुरक्षित, मची अफरातफरी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:55 PM (IST)

कानपुर के बंगाली मोहाल में वर्षा के बाद आठ दशक पुराना जर्जर मकान ढह गया, गनीमत रही कि परिवार समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि घर में स्थापित देवी मां की मूर्ति मलबे के बावजूद सुरक्षित पाई गई।

बंगाली मोहाल में गिरा जर्जर मकान। जागरण

बंगाली मोहाल में गिरा जर्जर मकान। जागरण

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगाली मोहाल में सोमवार देर रात वर्षा के बाद करीब आठ दशक पुराना जर्जर मकान भरभराकर ढह गया। मकान गिरने से तेज आवाज के साथ आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय मकान में करीब 12 से 15 लोग मौजूद थे।

पीड़ित बउआ मिश्रा ने बताया कि मकान काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। वर्षा के बाद इसकी हालत और खराब हो गई थी। परिवार पहले ही मकान को गिरवाकर दोबारा निर्माण कराने की तैयारी कर रहा था। सोमवार शाम घर के मंदिर में पूजा चल रही थी तभी कुछ हिस्सा भरभराकर गिरा। बउआ मिश्रा के मुताबिक, परिवार ने बिना देर किए मकान खाली कर दिया।

सभी लोगों के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान का छज्जा भरभराकर नीचे गिर गया। इसके बाद देर रात करीब 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक देखते ही देखते धीरे-धीरे पूरा मकान ढह गया। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ देर तक क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा।

मकान ढहने के बाद एक और बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। परिवार के अनुसार घर के अंदर करीब छह फीट ऊंची देवी मां की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी रोजाना पूजा की जाती थी। पूरा मकान ढहने और चारों ओर मलबा फैलने के बावजूद मूर्ति सुरक्षित बताई गई। परिवार के लोगों ने इसे देवी मां का आशीर्वाद और अनहोनी से बचने का संकेत माना है।